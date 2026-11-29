La votación de las elecciones locales de Ecuador comenzó este domingo para escoger a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, en un proceso marcado por el nuevo pulso entre el oficialismo que lidera el presidente Daniel Noboa y el correísmo, principal fuerza de oposición, que llega a estos comicios con su partido suspendido y varios de sus líderes encarcelados.

Los centros de votación comenzaron a abrir las puertas a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y recibirán a los electores a lo largo de una jornada de diez horas de duración, hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT), momento en el que iniciará el escrutinio para conocer la nueva composición política de Ecuador a nivel provincial y municipal.

La atención está puesta en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias, hasta ahora dominadas por el correísmo, al que Noboa, ganador de las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, quiere ahora desplazar de estas jurisdicciones para consolidar su poder con autoridades oficialistas en los gobiernos locales.

Estos comicios son la primera gran prueba electoral a escala local para Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de Noboa, que se ha involucrado activamente en la campaña electoral de los candidatos de su partido, para lo que solicitó licencia de sus funciones a la Asamblea (Parlamento) y participó en caravanas y actos en distintas provincias del país.

Sin embargo, estas elecciones están marcadas por la suspensión de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a raíz de una investigación que mantiene abierta la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de la campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

Esta circunstancia ha forzado a que los correístas se hayan dispersado en las listas de diferentes partidos para tratar de seguir en la contienda, mientras que otros líderes y candidatos se han visto fuera de carrera al ser encarcelados por diferentes causas judiciales, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la excandidata presidencial Luisa González.

Denuncias contra el proceso electoral

En los días previos a la votación, el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro aseguró que la credibilidad de estos comicios está afectada por las condiciones en que la oposición afronta el proceso, una valoración rechazada por la misión de observación electoral de la OEA desplegada en el país, así como por el propio Gobierno de Noboa.

La polémica en estas elecciones comenzó a inicios de año, cuando fueron adelantadas del 14 de febrero de 2027 a este domingo 29 de noviembre, ante los pronósticos de la virulencia que el fenómeno climático de El Niño podría tener a inicios de próximo año en forma de inundaciones.

No obstante, este escenario ya ha comenzado a darse en Ecuador, y para este domingo al menos 34 locales de votación han tenido que ser cambiados por encontrarse inundados.

Renovación del Consejo de Control Social

En estos comicios también se renueva a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a un amplio número de autoridades del Estado, como el fiscal general.

A las urnas están convocados más de 13,8 millones de electores, en un país donde el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, mientras que es opcional para los adolescentes de 16 y 17 años, así como para los mayores de 65 años, las personas con discapacidad, los policías y militares y los ecuatorianos residentes en el extranjero.

La jornada electoral se desarrolla bajo un contexto de violencia que ha situado a Ecuador entre los países con mayores tasas de homicidios de Latinoamérica y que llevó a Noboa a declarar desde inicios de 2024 al país bajo “conflicto armado interno” contra las bandas criminales, a las que pasó a calificar de “terroristas”.