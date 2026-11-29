En un operativo conjunto entre la DIJIN y Migración Colombia, fue interceptado Josué Manuel Domínguez Rodríguez tras llegar en un vuelo desde Santo Domingo. El hombre tenía circular roja de Interpol.

La retención del ciudadano extranjero se materializó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia. Gracias al intercambio de información en tiempo real entre las autoridades de Colombia, República Dominicana y Panamá, los uniformados lograron perfilar el vuelo y anticipar el ingreso del prófugo al territorio nacional.

Una vez Domínguez Rodríguez arribó a la terminal aérea, los controles migratorios y policiales verificaron su plena identidad e hicieron efectiva la orden internacional sin alterar la seguridad ni la operación del aeropuerto.

De acuerdo con el expediente de las autoridades judiciales panameñas, los hechos por los que se le requiere ocurrieron el 24 de junio de 2020 en el distrito de La Chorrera. La investigación señala que el capturado se aprovechó de su investidura como líder y pastor religioso para ganar la confianza de una joven de 23 años, citarla en un templo de la localidad y perpetrar el presunto ataque sexual.

Frente al alcance de esta operación binacional, la Policía Nacional destacó que el resultado “se fundamenta en la sinergia y el flujo de información en tiempo real entre las autoridades, cerrando las fronteras al tránsito de prófugos de la justicia internacional”.

Tras el procedimiento, el ciudadano dominicano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para definir su situación jurídica y proceder con su requerimiento ante la justicia de Panamá.