Lo que para algunos representaba una oportunidad de enriquecimiento ilegal, para la naturaleza significaba una incalculable pérdida. En Magangué, Bolívar, una intervención de las autoridades permitió salvar la vida de 2.106 babillas que, al parecer, terminarían en las redes del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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En el marco de la operación “Escama”, uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Bolívar, en articulación con la Armada Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), lograron la captura en flagrancia de cuatro personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

El resultado operacional se produjo durante actividades de verificación y control, orientadas a contrarrestar los delitos ambientales y proteger la biodiversidad en esta región del departamento.

Según información de inteligencia, los ejemplares presuntamente tenían como destino la ciudad de Barranquilla, donde serían comercializados clandestinamente para su reproducción, sacrificio y posterior aprovechamiento de sus pieles.

De acuerdo con la valoración ecológica, las especies rescatadas representan un valor superior a los 25 mil millones de pesos, cifra que evidencia la magnitud de esta afectación potencial al patrimonio natural y la importancia de combatir las economías ilegales asociadas al tráfico de fauna silvestre.

Tras el procedimiento, las 2.106 babillas fueron liberadas en su hábitat natural, en el complejo cenagoso de Cascaloa, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas y al equilibrio ambiental de esta importante zona de Bolívar. Entretanto, los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“La biodiversidad no es mercancía. No vamos a dar tregua a quienes pretendan enriquecerse ilegalmente a costa de nuestro patrimonio natural. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para proteger la fauna silvestre y combatir los delitos ambientales en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales e invitó a la ciudadanía a denunciar, a través de la línea de emergencia 123, cualquier actividad relacionada con la captura, transporte o comercialización ilegal de fauna silvestre, recordando que la conservación del medioambiente es una responsabilidad de todos.