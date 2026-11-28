La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, realizó este viernes una nueva entrega de alimentos a los 112 Grupos Organizados del Distrito, beneficiando a más de 5.200 personas mayores y completando nueve de las diez entregas programadas durante 2026, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer su seguridad alimentaria y calidad de vida.

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Esta atención se complementa con el suministro de alimentos a los 30 Centros de Vida, donde se han realizado 17 de las 19 entregas previstas. En conjunto, ambas modalidades benefician a más de 8.000 personas mayores de las tres localidades de Cartagena, mediante una programación que se ha mantenido a lo largo del año.

Alimentación y seguimiento nutricional para nuestros mayores

En los Centros de Vida, más de 3.200 personas mayores reciben desayuno y almuerzo de lunes a viernes, con una alimentación balanceada y enfocada en sus necesidades nutricionales. Por su parte, los Grupos Organizados acceden mensualmente a productos alimenticios que contribuyen a su seguridad alimentaria.

Como parte de esta atención, en los Centros de Vida se realizaron tamizajes nutricionales que permitieron identificar a 500 personas mayores con problemas de bajo peso o desnutrición, para brindarles acompañamiento y suplementación nutricional de acuerdo con sus necesidades.

En este proceso, se han entregado 2.500 unidades de suplementos nutricionales y se ha realizado seguimiento a 463 personas mayores. Estos resultados reflejan avances en su estado nutricional y la importancia de continuar con el acompañamiento individualizado.

“Nuestro propósito es que las personas mayores reciban una alimentación que responda a sus necesidades y contribuya a mejorar su calidad de vida. Por eso, además de mantener las entregas durante todo el año, realizamos valoraciones nutricionales que nos permiten identificar casos de bajo peso y brindar suplementación a quienes la necesitan. Estos resultados nos motivan a continuar fortaleciendo una atención que va más allá de la entrega de alimentos”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Además del componente alimentario, los Centros de Vida ofrecen atención de profesionales en fisioterapia, enfermería, psicología y trabajo social, junto con actividades recreativas, culturales y de integración comunitaria. También se desarrollan procesos de formación, fortalecimiento de iniciativas productivas y encuentros intergeneracionales con instituciones educativas, mediante alianzas con entidades públicas y privadas.

En los Grupos Organizados, el acompañamiento se complementa con actividades de formación y bienestar. Durante 2026, se capacitó en higiene y manipulación de alimentos a personal de 72 Grupos Organizados, en articulación con el SENA, fortaleciendo sus conocimientos y prácticas para la preparación y manejo adecuado de los alimentos.

Últimas entregas de alimentos y cenas navideñas

La programación alimentaria continuará el 2 de diciembre con una nueva entrega a los Centros de Vida, mientras que los Grupos Organizados recibieron este 27 de noviembre su novena entrega del año.

Para cerrar 2026, se realizarán las entregas de alimentos destinadas a las cenas navideñas, programadas para el 15 de diciembre en los Grupos Organizados y el 17 de diciembre en los Centros de Vida, permitiendo que las personas mayores compartan esta celebración en sus respectivos espacios de encuentro.

La Alcaldía de Cartagena culminará así un año de atención alimentaria continua, fortaleciendo el acompañamiento nutricional y las oportunidades de integración que contribuyen al bienestar de las personas mayores del Distrito.