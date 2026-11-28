Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, murieron anoche en un ataque israelí, según denunció la organización humanitaria y confirmó el Ejército este sábado.

“Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza”, denunció la organización a través de un mensaje compartido en sus redes.

La oenegé aseguró que sus instalaciones, adyacentes a las del hospital Al Shifa de ciudad de Gaza (norte de la Franja), estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí.

“Exigimos que se rindan cuentas”, agregó MSF, que trasladó sus condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado en el que identificó a los dos trabajadores como miembros de Hamás y aseguró que uno de ellos era comandante de una célula de artillería del brazo armado del grupo islamista.

“Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban”, sostiene la nota castrense, que no aporta pruebas que sustenten estas afirmaciones.

Los ataques israelíes mataron a un total de ocho palestinos a lo largo de este viernes. Según denunciaron fuentes médicas del enclave, tres personas perdieron la vida en un bombardeo del Ejército israelí en Rafah, en el sur de la Franja. Además, las fuerzas israelíes también mataron a tiros a un cuarto hombre en esta localidad.

En el norte de Gaza, los drones israelíes acabaron con las vidas de dos personas en el campo de refugiados urbanizado de Yabalia.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.772 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.