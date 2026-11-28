Dos aviones de la aerolínea estadounidense American Airlines se rozaron las alas sin dejar heridos este viernes en la pista de despegue del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), que sirve a Washington D.C., informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El incidente, que ocurrió en medio del tráfico aéreo récord por el festivo de Acción de Gracias, involucró al vuelo AA 2152, con destino a Chicago, y al AA 638, que se dirigía a Dallas-Fort Worth, detalló el FAA en sus redes sociales, en las que anunció una indagatoria de los hechos.

“El vuelo 638 de American Airlines rozó el ala del vuelo 2152 de American Airlines mientras rodaba para el despegue en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alrededor de las 5:10 p.m. (22:10 GMT), hora local, del viernes 27 de noviembre. Por ahora, no se han reportado heridos. La FAA investigará el incidente”, señaló.

La FAA no dio más detalles, pero compartió un artículo del New York Post que citó un audio del diálogo de uno de los pilotos con la torre de control y que al momentos del roce desconocían si los aviones involucrados, dos Boeing 737, habían chocado.

“Ligeramente pasamos la línea de espera y, desafortunadamente, tuvimos un roce con el avión de American que está detrás... al lado nuestro”, dijo el piloto del AA 638, según reportó el New York Post con base en un audio obtenido por 7News.

La agencia de aviación estadounidense no reportó ningún aviso para suspender las operaciones en DCA, que está en el estado de Virginia.

El incidente ocurre apenas dos días después de que un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que operaba el vuelo 910 procedente de Memphis (Tennessee), se saliese de la pista por causas aún no aclaradas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Las preocupaciones por los controles aéreos crecen desde que hace dos semanas la FAA ordenó una suspensión temporal de todos los vuelos en Estados Unidos por fallas en el sistema.

Además. los hechos suceden en medio de un tráfico aéreo récord, con 52.000 vuelos el martes, la mayor cifra en 16 años, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien llamó a la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias el “Super Bowl de los viajes por aire”.