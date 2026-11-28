La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Fundación Arte para la Vida (Artvi), invita a cartageneros, visitantes y amantes del arte a visitar del II Salón de Arte Novembrino, con la exposición ‘Heroica’, en el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA).

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Se trata de una muestra que reúne las obras de 20 artistas seleccionados en esta convocatoria pública, que estará abierta al público hasta el 15 de diciembre en el MUHCA, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante este periodo, los visitantes podrán conocer las diferentes obras relacionadas con la identidad y las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena. La entrada no tiene costo.

Las propuestas ofrecen diferentes perspectivas creativas y lenguajes artísticos, integrando técnicas como la pintura, la escultura, la fotografía, el arte textil, el video arte, la instalación, el arte digital, el fotoperformance, la acuarela y técnicas experimentales.

Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, expresó: “Con esta iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del IPCC y la Fundación Artvi impulsamos espacios para la creación, el reconocimiento y la circulación del arte local; y para que las expresiones de los artistas sigan enriqueciendo la manera en que la ciudad cuenta su historia. La invitación es que cartageneros y visitantes conozcan la exposición, aprecien el gran talento de nuestros artistas y se identifiquen con las obras que muestran nuestra tradición festiva”.

Por su parte, Dayro Carrasquilla, curador del Salón de Arte Novembrino, manifestó que: ”La muestra aborda la defensa de las Fiestas de la Independencia desde distintas dimensiones: la reivindicación de los aportes afrodescendientes a la historia festiva de Cartagena, el reconocimiento de los portadores de tradición y sus saberes, la protección de los espacios de participación comunitaria y la valoración de las expresiones culturales que se transmiten y transforman entre generaciones. Así mismo, plantea el arte como un espacio para pensar el presente de las fiestas y las responsabilidades colectivas frente a su continuidad”.

Además, en el marco del II Salón de Arte Novembrino, el sábado 28 de noviembre a las 10:00 a.m. se realizará una socialización del PES Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y posteriormente una visita guiada a la sala donde están expuestas las obras. La entrada es libre.

Artistas seleccionados

En esta segunda edición se recibieron 63 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados 20 artistas cuyas obras integrarán la exposición. Los artistas escogidos son:

• Alex Burgos Calle

• Carlos de la Rosa Palacios

• Carlos Pérez Bolaños

• Dayana Nassif Paternina

• Elizabeth García Villalba

• Handry García Gómez

• Hilario Ávila Marrugo

• Iván Durango Pelufo

• José Sierra Vega

• Juan Ramírez Castro

• Kevin Mendoza Álvarez

• Lina Espinosa Torres

• María Campo Ramos

• María Méndez Mercado

• María Rojas Gelis

• Natalia Morales Ramírez

• Rafael Bossio Acosta

• Rafael Rodríguez Vega

• Vanessa Periñán Herrera

• Wadit De Voz Marrugo