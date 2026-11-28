Cartagena sigue ampliando las oportunidades de formación para sus estudiantes, con inversiones en infraestructura, calidad educativa y nuevas herramientas de aprendizaje.

Desde la Institución Educativa Politécnico de El Pozón, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en compañía del secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, anunció que 1.187 estudiantes y nueve docentes de instituciones educativas oficiales de la ciudad serán beneficiarios de las becas de bilingüismo otorgadas por Efekta, en articulación con el Gobierno nacional, como parte de la estrategia Talento Colombia.

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Durante el anuncio, el vicepresidente destacó el compromiso del alcalde Dumek Turbay con el mejoramiento de la infraestructura y la calidad educativa, y señaló que el trabajo que adelanta la Administración distrital es fundamental para que el Gobierno nacional acompañe iniciativas que amplíen las oportunidades de los jóvenes.

“Cuando hay mejor infraestructura y cuando hay un compromiso serio de un alcalde por la educación, el Gobierno nacional tiene que salir a acompañar esta propuesta”, expresó Restrepo, al referirse a la gestión que viene desarrollando Cartagena en este sector.

La iniciativa contempla la entrega de 15.000 licencias en todo el país para aprender inglés mediante herramientas de inteligencia artificial. En Cartagena, el programa beneficiará a 1.187 estudiantes y nueve docentes, y comenzará con un primer grupo de 220 jóvenes, que iniciará su proceso de formación antes de finalizar 2026, adelantándose al cronograma general previsto para 2027.

El vicepresidente también resaltó la importancia del bilingüismo para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y al mercado laboral, así como para fortalecer la vocación turística de Cartagena. Señaló que el dominio de una segunda lengua permite preparar mejor el talento humano para atender a visitantes nacionales e internacionales y dinamizar sectores económicos como restaurantes, cafeterías y otros negocios vinculados al turismo.

Al respecto de la visita vicepresidencial, el alcalde Dumek Turbay expuso: “Esta es una de las visitas más importantes que hemos tenido en tres años de gobierno. La presencia e inspección del vicepresidente Restrepo a uno de los colegios bilingües nuevos que estamos construyendo, y que en enero entregaremos al servicio de miles de niños y jóvenes, representa un gran respaldo para seguir invirtiendo en educación, importante motor de futuro, en conjunto con el presidente De La Espriella”.

Como parte de su visita a la ciudad, José Manuel Restrepo recorrió, junto al secretario de Educación, la obra de uno de los nuevos colegios que construye la Alcaldía Mayor de Cartagena en Ciudadela La Paz. Esta institución tendrá capacidad para aproximadamente 1.300 estudiantes y contará con un proyecto educativo especializado en resolución de conflictos y reconciliación, concebido como un espacio que también tendrá impacto en esta zona de Cartagena.

Durante el recorrido, el secretario Alberto Martínez explicó que la apuesta del Gobierno del alcalde Dumek Turbay va más allá de la construcción y adecuación de espacios escolares, pues contempla proyectos educativos con enfoques especializados, pensados para responder a las necesidades de los estudiantes y a las oportunidades de desarrollo de la ciudad.

“Estamos entregando proyectos educativos que están bien enfocados en la calidad”, manifestó el secretario, al explicar que las nuevas instituciones tendrán modelos de formación diferenciados.

Entre estos proyectos se encuentra el colegio de Parque Heredia, que tendrá un modelo trilingüe y estará orientado a la formación de ciudadanos globales, con énfasis en emprendimiento y aprendizaje por proyectos.