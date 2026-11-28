El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció los resultados de la Operación Muralla de Acero, desplegada en Cartagena para fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. La operación deja, hasta el momento, 63 personas capturadas y 62 allanamientos realizados.

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De acuerdo con el balance entregado por el Jefe De Estado, durante los procedimientos la Fuerza Pública incautó cuatro armas de fuego, 52 municiones, 10.290 gramos de marihuana, 2.611 gramos de cocaína, 812 dosis de tusi y 25 teléfonos celulares.

El Presidente Abelardo De La Espriella reiteró su respaldo absoluto a la Fuerza Pública y aseguró que ha impartido instrucciones para intensificar las acciones contra las organizaciones delincuenciales y recuperar la seguridad en la capital de Bolívar.

“¡Cartagena no está sola! Que los bandidos no se equivoquen: he dado instrucciones claras a nuestra Fuerza Pública y tienen mi respaldo absoluto para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los cartageneros”, manifestó.

Asimismo, advirtió que las operaciones continuarán hasta identificar, perseguir y capturar a los responsables de los hechos delictivos, y enfatizó que no permitirá que las estructuras criminales sigan afectando a las comunidades.

“¡No voy a permitir que los criminales sigan haciendo fiesta con el dolor de los colombianos! Voy por ustedes, voy a buscar hasta debajo de las piedras. Se acabó la impunidad, se acabó el descontrol y se les acabó la fiesta”, concluyó.

Con esta Operación Muralla de Acero, el Mandatario reafirma su compromiso por recuperar la seguridad de los ciudadanos en la Patria Milagro.