La representante Andrea Vargas respondió a los cuestionamientos sobre su formación universitaria y negó que tenga materias pendientes. Afirmó que ya culminó todos los créditos académicos y que actualmente adelanta los trámites y requisitos necesarios para obtener su título profesional.

“Yo terminé todas mis materias, les dije que estoy cumpliendo requisitos de grado, creo que ya los tengo todos en realidad”, manifestó la congresista.

Pide rigor en los cuestionamientos

Vargas señaló que espera recibir su diploma en los próximos meses y considera que con este documento se cerrará la discusión sobre su formación académica.

“Yo creo que la discusión se va a cerrar cuando tenga mi diploma, que va a ser en unos meses”, expresó.

Finalmente, pidió que los cuestionamientos se realicen con información veraz y rigor, y manifestó que existen otros asuntos de mayor trascendencia para el país, como la reforma y la crisis de inseguridad, que también requieren atención en la agenda pública.