¿Por qué se come pavo el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Origen de la popular tradición. Getty Images

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas más celebradas por los estadounidenses y canadienses, la cual guarda un importante sentido fundacional, convertido en tradición y festividad.

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Uno de los elementos que más se ha popularizado para esta fecha es la tradicional cena en la que el pavo cocinado al horno, a la parrilla o por piezas ocupa un lugar central. Alrededor de este platillo, las familias se congregan y comparten durante una jornada especial.

Sin embargo, como señala la historia, el pavo no estuvo ligado desde un comienzo a la festividad, ni los registros indican que se haya consumido en el primer Día de Gracias, origen de la festividad.

¿Por qué se celebra el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como se le denomina en su idioma original, es una festividad en la que las personas se reúnen para compartir una cena y agradecer las bendiciones recibidas durante el año.

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Aunque surgió como una celebración de la buena cosecha en el mundo rural, con el tiempo su simbolismo quedó ligado a la unidad entre las personas y el acto de agradecimiento que representa culturalmente para los norteamericanos.

Según la Enciclopedia Británica, una de las creencias más populares sobre su origen ubica la primera celebración del Día de Acción de Gracias en la Nueva Inglaterra colonial.

La festividad moderna se modeló a partir de las fiestas del festín de la cosecha que compartieron los peregrinos (colonos ingleses) de Plymouth junto al pueblo nativo wampanoag en el año 1621, en lo que se conoce como el primer Día de Acción de Gracias.

¿Por qué se come pavo en la cena de Acción de Gracias?

The Old Farmer’s Almanac señala que no existen registros históricos sobre el consumo de pavo durante las festividades de la cosecha de los peregrinos en Plymouth. Según la publicación, la referencia más antigua conocida del colono Edward Winslow menciona “aves silvestres” en el menú, pero no directamente el pavo.

Sin embargo, pese a que las menciones iniciales no son directas, el pavo era un viejo conocido en Norteamérica, puesto que fue domesticado en México desde hace cerca de 2000 años, siendo criado por sus plumas y también por su carne.

Su comercio con Europa y otros territorios se expandió con la colonización y, para el siglo XIX, ya se había convertido en un plato popular en Norteamérica. Según expertos, al tiempo del contacto con los colonizadores europeos, en el continente se estima que había cerca de 10 millones de pavos silvestres.

En ese contexto, la escritora Sarah Josepha Hale desempeñó un importante papel en su popularización a partir de la novela Northwood, en la cual describió una cena de Acción de Gracias por primera vez con el pavo rostizado como centro de mesa.

La autora se dedicó a promoverla como un feriado nacional en los Estados Unidos con la esperanza de convertirlo en un motivo para la unificación tras haber sufrido una cruenta guerra civil. Finalmente, en 1863 recibió la proclamación presidencial por parte de Abraham Lincoln.

Así, con el paso del tiempo y dada también la facilidad que representa la cría y sacrificio de pavos por encima de otros animales, se ha convertido en uno de los elementos centrales del Día de Acción de Gracias.

Aunque el pavo silvestre fue considerado una especie en peligro a comienzos del siglo XX, la Enciclopedia Británica señala que su población se ubica nuevamente en los millones de individuos debido al avance de las prácticas de cría y cuidado para estas aves.