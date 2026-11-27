El Ministerio de Ambiente abrió una auditoría forense para revisar el manejo de más de $3 billones del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, creado durante el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión se conoce después de que la actual administración expusiera cifras sobre contratación, pagos pendientes y posibles fallas en la supervisión de los recursos destinados a financiar proyectos ambientales.

Uno de los datos que más llama la atención es que, según los registros del Fondo citados por el Ministerio, de los poco más de 700 contratos y convenios suscritos, cerca de 691 se celebraron mediante contratación directa. Esta auditoría será apenas la décima convocatoria pública de la entidad.

A esto se suma otro dato que deberá ser examinado: un mismo contratista figura como supervisor de 80 contratos y convenios por un valor de $1,83 billones. La revisión tendrá que establecer cómo se asignaron esas responsabilidades y qué controles se ejercieron sobre los recursos y la ejecución de los acuerdos.

Pagos pendientes y contratos por $1,68 billones

Los informes del Fondo para la Vida y de Fiducoldex, citados por el Ministerio, también muestran dificultades en el giro de los recursos. De los $508.535 millones asignados al finalizar 2023, el 77 % quedó pendiente de pago cuando venció el plazo para realizar los giros. Esto hizo que su desembolso dependiera de nuevos trámites y de recursos de presupuestos posteriores.

Al comenzar 2026, todavía había $189.475 millones pendientes de pago. Además, con corte a septiembre de ese año, el Fondo había pagado menos de la mitad de los $1,72 billones asignados entre 2023 y 2026.

Sin embargo, en enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se firmaron 148 contratos y convenios por $1,68 billones, equivalentes al 61 % del valor contratado. Este comportamiento también hará parte de las verificaciones de la auditoría, que deberá revisar las decisiones de contratación y la ejecución de esos recursos.

La falta de documentación, otra de las alertas

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que la actual administración encontró problemas en la organización y conservación de la información del Fondo. Según explicó, no existía un sistema de gestión documental y parte de la documentación clave reposaba en los computadores privados de los más de 580 contratistas que tuvo la entidad en menos de tres años.

Arjona señaló que, ante esa situación, tuvieron que acudir a derechos de petición para recuperar información y asegurar los documentos. Este aspecto también será relevante en la auditoría, pues se deberá reconstruir el recorrido de los recursos y verificar cómo se tomaron las decisiones sobre los proyectos y contratos.

El ministro aclaró que las cifras presentadas son indicios que deben ser revisados por una firma independiente. “Algunos pueden tener explicación, otros pueden ser graves. No me corresponde a mí decidirlo”, afirmó. También aseguró que, si los auditores concluyen que todo se hizo correctamente, lo reconocerá con la misma claridad.

¿Qué revisará la auditoría y cuándo comenzará?

La firma que sea seleccionada deberá examinar los contratos y convenios que concentran el 95 % de los aportes al Fondo, los movimientos entre cuentas, la selección de los beneficiarios de los incentivos ambientales y sus respectivos pagos. También tendrá que revisar la gestión de Fiducoldex, que administra los recursos, y la supervisión ejercida por el Ministerio de Ambiente. Teniendo en cuenta ello, la revisión se haría o comprende el periodo entre el 30 de noviembre de 2023 y el 7 de agosto de 2026.

El proceso para escoger a la firma auditora ya está publicado en SECOP II, mediante la Invitación Pública 010 de 2026. Las observaciones a los términos de referencia se recibirán hasta el 30 de noviembre y las propuestas podrán presentarse hasta el 9 de diciembre, a las 5:00 de la tarde. La adjudicación está prevista para el 28 de diciembre y el inicio de la auditoría para el 4 de enero de 2027. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 120 días.

El proceso tiene un presupuesto de $1.850 millones antes de IVA, equivalente a $2.201,5 millones con ese impuesto. Este monto corresponde al costo de contratar la auditoría y no a los recursos que serán objeto de revisión.