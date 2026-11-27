El Retiro entregará la segunda etapa de bosques urbanos con nuevos espacios para la comunidad. Foto: Administración del Retiro.

Medellín, Antioquia

Las obras, ubicadas en el sector del Parque del Agua y La Madera, comprenden 400 metros de andenes para facilitar el tránsito peatonal, un puente de madera inmunizada que se integra al entorno natural, dos decks y un fogatero destinados al encuentro y el esparcimiento. A esto se suman dos parques de bolsillo, señalización e iluminación para mejorar la orientación y las condiciones de seguridad de quienes recorran el lugar.

Esta intervención representa una ampliación de los espacios disponibles para que las familias, los habitantes y los visitantes puedan disfrutar del municipio en condiciones más cómodas y seguras. Además, busca fortalecer la movilidad peatonal y promover el aprovechamiento de los espacios públicos como escenarios para compartir y desarrollar actividades al aire libre.

Una invitación que tendrá como escenario el sector del Parque del Agua y La Madera

La entrega oficial contará con una programación cultural abierta al público, pensada para que la comunidad acompañe la puesta en funcionamiento de estas nuevas obras. La jornada comenzará a las 6:30 de la tarde con la presentación de Wayki, agrupación que abrirá el encuentro musical.

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Posteriormente, a las 8:00 de la noche, se presentará el Grupo Suramérica, que llegará a esta celebración conmemorando sus 50 años de trayectoria musical. Su participación será uno de los momentos centrales de la programación, en una noche

Con la segunda etapa de Bosques Urbanos, El Retiro continúa ampliando su infraestructura pública y generando espacios que favorecen el encuentro, la integración comunitaria y la conexión con el entorno natural, ofreciendo nuevas alternativas para el disfrute de propios y visitantes.