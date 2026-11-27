Comic Con Medellín 2026 abre sus puertas en Plaza Mayor con lo mejor de la cultura geek
Durante tres días, comunidades de distintas edades se reúnen en Plaza Mayor para disfrutar de experiencias en torno a la cultura pop, una industria cultural que sigue ganando peso en el mercado global.
Medellin
Del 27 al 29 de noviembre, Plaza Mayor será el escenario de Comic Con Medellín 2026, evento organizado por Planet Comics y Corferias. La convención reunirá comunidades y familias en torno a los videojuegos, el anime, los cómics, el cosplay, el doblaje y el coleccionismo, sectores que consolidan una industria cultural y comercial en expansión global.
Cifras del mercado digital y audiovisual
Los videojuegos lideran el ecosistema geek con ingresos globales proyectados en USD 213.900 millones para 2026, lo que representa un crecimiento del 6,1 % y una base de 3.700 millones de jugadores, según Newzoo. Por su parte, el anime alcanzaría los USD 41.700 millones este año, impulsado por las plataformas digitales y las producciones animadas, de acuerdo con Grand View Research.
De forma paralela, la industria del doblaje para plataformas de streaming llegaría a los USD 810 millones en 2026, según Mordor Intelligence. Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, señaló que el evento busca conectar públicos de distintas edades con artistas y profesionales que integran este sector económico en constante desarrollo.
Publicaciones, caracterización y coleccionables
El sector editorial también registra cifras relevantes: el mercado mundial de cómics alcanzaría los USD 18.630 millones en 2026 (Fortune Business Insights), mientras que el manga llegaría a los USD 11.900 millones (Grand View Research), apalancados por sus adaptaciones al cine y la televisión.
En cuanto a la caracterización, Ken Research estima que el mercado global de vestuario cosplay sumará USD 3.158 millones en 2026, dinamizando el diseño y la confección de accesorios. A su vez, el mercado global de coleccionables —que incluye artículos de arte, antigüedades, figuras y cartas— se proyecta en USD 335.700 millones para el mismo periodo.
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Espacios para creadores e industria local
Tatiana Rudd Velasco, jefe de Proyecto de Corferias para Comic Con, explicó que detrás de cada personaje existe una cadena de creación compuesta por ilustradores, actores y diseñadores. El objetivo de la alianza entre Corferias y Planet Comics es brindar un escenario para que estas expresiones creativas alcancen nuevas audiencias.
Además de la muestra comercial, la programación contará con espacios como el Artist Alley, dedicado a la ilustración y el diseño local, junto con actividades académicas y encuentros con invitados. Con esta agenda, Comic Con Medellín 2026 busca visibilizar el impacto económico y productivo de las aficiones vinculadas al entretenimiento.