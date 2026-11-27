Comic Con Medellín 2026 abre sus puertas en Plaza Mayor con lo mejor de la cultura geek / Johan Pinzon

Medellin

Del 27 al 29 de noviembre, Plaza Mayor será el escenario de Comic Con Medellín 2026, evento organizado por Planet Comics y Corferias. La convención reunirá comunidades y familias en torno a los videojuegos, el anime, los cómics, el cosplay, el doblaje y el coleccionismo, sectores que consolidan una industria cultural y comercial en expansión global.

Cifras del mercado digital y audiovisual

Los videojuegos lideran el ecosistema geek con ingresos globales proyectados en USD 213.900 millones para 2026, lo que representa un crecimiento del 6,1 % y una base de 3.700 millones de jugadores, según Newzoo. Por su parte, el anime alcanzaría los USD 41.700 millones este año, impulsado por las plataformas digitales y las producciones animadas, de acuerdo con Grand View Research.

De forma paralela, la industria del doblaje para plataformas de streaming llegaría a los USD 810 millones en 2026, según Mordor Intelligence. Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, señaló que el evento busca conectar públicos de distintas edades con artistas y profesionales que integran este sector económico en constante desarrollo.

Publicaciones, caracterización y coleccionables

El sector editorial también registra cifras relevantes: el mercado mundial de cómics alcanzaría los USD 18.630 millones en 2026 (Fortune Business Insights), mientras que el manga llegaría a los USD 11.900 millones (Grand View Research), apalancados por sus adaptaciones al cine y la televisión.

En cuanto a la caracterización, Ken Research estima que el mercado global de vestuario cosplay sumará USD 3.158 millones en 2026, dinamizando el diseño y la confección de accesorios. A su vez, el mercado global de coleccionables —que incluye artículos de arte, antigüedades, figuras y cartas— se proyecta en USD 335.700 millones para el mismo periodo.

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Espacios para creadores e industria local

Tatiana Rudd Velasco, jefe de Proyecto de Corferias para Comic Con, explicó que detrás de cada personaje existe una cadena de creación compuesta por ilustradores, actores y diseñadores. El objetivo de la alianza entre Corferias y Planet Comics es brindar un escenario para que estas expresiones creativas alcancen nuevas audiencias.

Además de la muestra comercial, la programación contará con espacios como el Artist Alley, dedicado a la ilustración y el diseño local, junto con actividades académicas y encuentros con invitados. Con esta agenda, Comic Con Medellín 2026 busca visibilizar el impacto económico y productivo de las aficiones vinculadas al entretenimiento.