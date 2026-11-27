Bolívar registró 337.008 conexiones a internet fijo a marzo de 2026, equivalentes al 3,2 % del total nacional, según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

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Sin embargo, las diferencias entre municipios son significativas: mientras Cartagena registra 70,1 accesos residenciales por cada 100 hogares, en Achí la cifra apenas llega a 0,4 y en Altos del Rosario a 0,5.

El departamento alcanza un promedio de 43,1 accesos por cada 100 hogares, por debajo del indicador nacional de 50,7. A esta brecha se suman restricciones normativas que dificultan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y que requieren atención de las autoridades territoriales.

¿Cómo está conectado Bolívar?

De las 337.008 conexiones fijas del departamento, 204.701 utilizan fibra óptica hasta el hogar, lo que representa el 60,7 % de los accesos, por encima del promedio nacional de 56,4 %.

Cartagena concentra 267.297 conexiones, aproximadamente el 79,3 % del total departamental, seguida por Turbaco con 23.603. En contraste, 27 de los 46 municipios tienen menos de 10 accesos residenciales por cada 100 hogares.

Entre los municipios con menor penetración se encuentran Achí (0,4), Altos del Rosario (0,5), El Guamo

(0,5), El Peñón (0,5) y Córdoba (0,9).

Internet móvil: mejores velocidades, pero el 5G aún no llega a la mayoría de municipios

En junio de 2026, Bolívar registró 1.546 sitios 4G y una velocidad promedio de descarga de 19,8 Mbps, superior al promedio nacional de 16,7 Mbps. La velocidad de subida también superó el indicador del país: 10,8 Mbps frente a 9,3 Mbps.

Sin embargo, la infraestructura 5G está presente únicamente en seis de los 46 municipios del departamento. Cartagena registra 133 sitios 5G, mientras que Turbaco cuenta con cuatro, Magangué con dos y Arjona, Mompox y Villanueva con uno cada uno.

¿Qué barreras dificultan ampliar la conectividad en Bolívar?

La CRC identificó seis municipios con barreras normativas al despliegue de infraestructura: Cartagena, Tiquisio, Norosí, Santa Rosa del Sur, Santa Catalina y Arroyohondo.

En Cartagena, las restricciones incluyen prohibiciones para instalar infraestructura en zonas residenciales, espacios públicos e inmuebles del Centro Histórico.

En Tiquisio existen restricciones en zonas residenciales y de actividad mixta, además de exigencias de cerramientos y aislamientos.

En Arroyohondo se identificaron prohibiciones para instalar antenas en terrazas y edificaciones públicas, distancias mínimas entre estructuras y requisitos adicionales de licenciamiento.

De los 46 municipios de Bolívar, 35 cuentan con acreditación de la CRC por tener normas libres de barreras, seis presentan restricciones y cinco aún no cuentan con concepto de la entidad.

Municipios que requieren especial atención

Tiquisio, Norosí y Santa Catalina presentan una doble dificultad: tienen barreras normativas identificadas

por la CRC y registran bajos niveles de acceso residencial a internet fijo.

Tiquisio: 3,9 accesos por cada 100 hogares y apenas 2,2 % de conexiones mediante fibra óptica.

Norosí: 3,7 accesos por cada 100 hogares y 2,7 % de conexiones con fibra óptica.

Santa Catalina: 1,5 accesos por cada 100 hogares y 18,8 % de conexiones con fibra óptica.