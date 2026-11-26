Medellín, Antioquia

Este domingo 29 de noviembre, la capital del Valle de Aburrá tendrá una jornada especial de bienestar animal en Plaza Mayor, donde los ciudadanos podrán acceder a esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, conocer animales que buscan un hogar y participar en actividades de apoyo emocional asistidas con perros.

La actividad, organizada por la Alcaldía de Medellín, se desarrollará en el marco de Expopet 2026, que irá del 27 al 29 de noviembre. Uno de los principales servicios será la esterilización gratuita, para la cual estarán disponibles 400 cupos desde las 6:00 de la mañana. No se requiere inscripción previa, pues la atención se realizará por orden de llegada.

Para acceder al procedimiento, los responsables deberán presentar una fotocopia de los servicios públicos y del documento de identidad. La estrategia prioriza a familias y cuidadores de los estratos 1, 2 y 3, y hace parte de la meta distrital de superar las 21.000 esterilizaciones.

La programación también ofrecerá espacios de acompañamiento emocional con perros del Centro de Bienestar Animal La Perla. Desde las 9:00 a. m., en articulación con la Secretaría de Salud, los visitantes podrán interactuar con los animales, acariciarlos y compartir con ellos en actividades orientadas al bienestar emocional.

Profesionales de salud mental estarán disponibles para brindar acompañamiento

Otro de los componentes centrales será la jornada de adopción, en la que perros y gatos de La Perla estarán disponibles para conocer a posibles familias. El encuentro se realizará en la plazoleta exterior de Plaza Mayor, donde los interesados recibirán orientación sobre los requisitos y las responsabilidades que implica adoptar un animal de compañía.

De acuerdo con cifras de la Administración Distrital, al 31 de octubre de 2026 Medellín había realizado 19.907 esterilizaciones gratuitas: 7.028 a perros y 12.879 a gatos. Además, se habían implantado 15.466 microchips para facilitar la identificación de los animales de compañía.

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Con esta jornada, el Distrito busca ampliar el acceso a los servicios de protección animal, promover las adopciones responsables y fortalecer la relación entre las personas y los animales, mediante acciones que integran la salud, el cuidado y el bienestar emocional.