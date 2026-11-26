Medellín

Organizaciones campesinas, de víctimas y de derechos humanos del Urabá antioqueño expresaron su rechazo público a la instalación en Medellín de la Mesa Interinstitucional de Tierras para el Urabá, integrada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Gobernación, Proantioquia, Augura y el Banco Mundial, con respaldo del vicepresidente de la República.

Según el pronunciamiento emitido el 26 de noviembre de 2026, los colectivos firmantes —entre los que se mencionan procesos de víctimas y organizaciones como Forjando Futuros— no se oponen a la formalización agraria, sino a que el espacio opere fuera del territorio y sin participación de campesinos, víctimas ni defensores de derechos humanos.

Cuestionamientos sobre despojo y falta de transparencia

Las organizaciones firmantes señalaron que parte del empresariado y de los gremios participantes han sido vinculados en fallos e investigaciones judiciales con la financiación de estructuras paramilitares mediante las CONVIVIR, por lo que advirtieron que titular predios sin esclarecer su origen podría legalizar el despojo ocurrido durante el conflicto armado.

Asimismo, denunciaron opacidad en los anuncios de la Mesa, al indicar que no se han publicado fechas de sesión, ubicación de la oficina conjunta ni cifras sobre los predios en trámite o aquellos con solicitudes de restitución vigentes.

Exigencias y llamado a organismos de control

Entre sus principales demandas, las organizaciones campesinas, de víctimas y de derechos humanos solicitaron la suspensión inmediata de las decisiones de formalización y adjudicación hasta garantizar su participación vinculante con voz y voto, el traslado de la Mesa al territorio de Urabá y la publicación del historial de tenencia de los predios.

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Finalmente, pidieron que no se otorgue seguridad jurídica a tierras con antecedentes de abandono forzado, despojo o financiación paramilitar, que se priorice la restitución a campesinos y víctimas, y solicitaron acompañamiento de la CIDH, la ONU, el Ministerio Público y la Corte Constitucional.