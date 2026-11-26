Gracias a la oferta educativa domiciliaria, más de 250 estudiantes podrán continuar estudiando. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Más de 250 estudiantes de Medellín pudieron continuar su formación académica desde sus hogares gracias al programa de Oferta Educativa Domiciliaria, una estrategia de la Alcaldía que busca garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes que, por condiciones de salud o discapacidad, tienen dificultades para asistir a una institución educativa.

Durante 2026, el programa acompañó a 253 estudiantes de básica primaria, secundaria y media, con cobertura en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. Para su funcionamiento, la Administración Distrital destinó 2.700 millones de pesos y contó con un equipo de 36 profesionales encargados de orientar los procesos de aprendizaje.

La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, explicó que esta estrategia permite que los estudiantes continúen su trayectoria escolar mediante clases virtuales en tiempo real, acompañamiento pedagógico y herramientas tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

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El programa se desarrolla a través de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, lo que permite que los beneficiarios hagan parte de un establecimiento educativo oficial y mantengan su vínculo con la comunidad académica.

El acompañamiento combina clases virtuales, actividades de aprendizaje autónomo y visitas domiciliarias, de acuerdo con las condiciones particulares de cada estudiante. También se promueven encuentros con compañeros de la modalidad presencial para fortalecer la integración y el intercambio de conocimientos.

Para facilitar el acceso a las clases, la estrategia contempla la entrega de computadores portátiles, conectividad a internet y dispositivos adaptados, entre ellos teclados de alto contraste, sillas y escritorios especiales.

Una apuesta por la educación inclusiva

La Administración Distrital destacó que el propósito de esta oferta educativa es evitar que las condiciones de salud o discapacidad se conviertan en un motivo para abandonar los estudios.

A través de metodologías flexibles y acompañamiento personalizado, los estudiantes pueden avanzar en su formación académica, desarrollar sus capacidades y tener oportunidades para culminar sus estudios.

Con una inversión de 2.700 millones de pesos y presencia en todo el territorio distrital, Medellín busca fortalecer las alternativas de acceso y permanencia. Quienes necesiten este proceso pueden contactarse con la secretaria de educación, ya sea en las oficinas físicas de la Administración Distrital en Alpujarra o desde su portal web.