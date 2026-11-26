La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anunciaron la apertura oficial de la convocatoria para seleccionar a los participantes de la edición XXXIX del Festival del Pastel Cartagenero, una iniciativa que busca salvaguardar las tradiciones culinarias, fomentar la transmisión intergeneracional de saberes e impulsar la economía popular de la ciudad.

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Podrán postularse personas naturales mayores de 18 años residentes en Cartagena, sus corregimientos o islas. De los 50 cupos disponibles, 47 están destinados a portadores y portadoras de la tradición (incluidos los tres primeros lugares de la edición 2025, quienes ingresan por invitación directa) y 3 a aprendices o personas amateur.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea mediante el formulario habilitado en la plataforma convocatorias.ipcc.gov.co, hasta el próximo 1 de diciembre a las 4:00 p. m. Para formalizar el registro, los aspirantes deberán adjuntar soportes de trayectoria culinaria en un solo archivo PDF, copia de la cédula de ciudadanía, Registro Único Tributario (RUT) impreso en 2026, certificado vigente de afiliación a salud, entre otros requisitos.

Con el fin de aclarar inquietudes sobre el proceso, el IPCC realizará una jornada de socialización el 26 de noviembre. Tras la verificación documental y la etapa de subsanación programada para el 2 y 3 de diciembre, los aspirantes habilitados participarán en la “Prueba al Fogón” los días 9 y 10 de diciembre, donde prepararán en vivo pasteles típicos de cerdo y de pollo ante un comité evaluador.

Los seleccionados recibirán capacitación obligatoria en manipulación de alimentos el 13 de diciembre y firmarán el acta de compromiso el 15 de diciembre, previo a la inauguración oficial del festival el 18 de diciembre. Durante los últimos tres días del evento se premiará la excelencia culinaria con estímulos de $5.500.000 para el primer puesto, $3.500.000 para el segundo y $2.500.000 para el tercero.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia social y económica que representa este evento para las familias cocineras de la ciudad. “El Festival del Pastel es mucho más que una cita gastronómica de diciembre; es el sustento de decenas de hogares cartageneros y el orgullo de nuestra cocina tradicional. Desde la administración seguimos respaldando a quienes mantienen vivos estos sabores que nos identifican ante Colombia y el mundo”.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, invitó a los cocineros tradicionales y nuevos talentos a presentar sus postulaciones a tiempo. “Queremos que este festival brille por la calidad, la higiene y el amor que nuestros portadores de tradición ponen en cada hoja de bijao. Hemos dispuesto toda la orientación necesaria para que nadie se quede por fuera de esta gran fiesta culinaria”.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases completas de la convocatoria y diligenciar el formulario de inscripción a través de la página web convocatorias.ipcc.gov.co.