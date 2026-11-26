Antioquia entra en la recta final de matrículas escolares con más de 370 mil estudiantes para 2027. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

A pocos días de finalizar el plazo de matrículas para el año escolar 2027, la Gobernación de Antioquia hizo un llamado a los acudientes para formalizar el ingreso de niños, niñas y jóvenes a las instituciones educativas oficiales del Valle de Aburrá.

El proceso estará habilitado hasta el próximo lunes 30 de noviembre y, según la Secretaría de Educación, hay cupos disponibles en todas las sedes educativas. Para el próximo año, el departamento proyecta una matrícula de 370.079 estudiantes en el sector oficial.

Más allá de cumplir con un trámite administrativo, la matrícula representa una oportunidad para garantizar que miles de menores accedan a la educación desde el inicio del calendario académico, previsto entre el 18 de enero y el 28 de noviembre de 2027.

La inscripción oportuna permite avanzar en la prevención de la deserción escolar

Este propósito se complementa con programas sociales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 327.000 estudiantes en 4.208 sedes educativas; la Jornada Escolar Extendida, con 41.673 participantes; la Estrategia de Alfabetización Inicial ALFA, con más de 80.000 niños y niñas, y el transporte escolar, que favorece a cerca de 38.000 estudiantes.

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Estas iniciativas buscan responder a algunas de las barreras que afectan la continuidad educativa, especialmente en los territorios donde las condiciones de alimentación, movilidad y acompañamiento pedagógico inciden en la asistencia escolar.

La Gobernación recordó que la matrícula en las instituciones educativas oficiales es completamente gratuita y no requiere intermediarios. Por ello, las familias deben acercarse directamente a los establecimientos educativos de sus municipios antes del vencimiento del plazo.

Con el cierre de matrículas cada vez más cerca, el llamado es a que ninguna familia deje pasar la fecha límite y que más niños, niñas y jóvenes puedan comenzar con el cupo asegurado en el sistema educativo. Quienes necesiten información adicional pueden comunicarse a través del correo electrónico simatantioquia@antioquia.gov.co.