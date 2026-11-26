En 6AM W de Caracol Radio el representante de Cambio Radical, Julio César Triana y la abogada Diana Muñoz debatieron sobre el proyecto que busca modificar el Código de Procedimiento Penal para que se hagan allanamientos sin una orden previa de la Fiscalía. La iniciativa contempla agilizar la recuperación de celulares, bicicletas, vehículos y otros bienes.

¿Qué implica el cambio?

El representante comentó que el cambio consiste en una modificación a las excepciones creadas en el artículo 230 para allanamiento, “Hoy en Colombia a uno le roban un celular y uno demuestra con el GPS donde está el equipo, pero la Policía no puede entrar sin una previa autorización de la Fiscalía General que puede tardar entre 30 y 60 días”, explicó Triana.

Lo que busca este cambio en el Código de Procedimiento penal es una nueva excepción al artículo que en la actualidad cuenta con tres, esta habla de cuando la víctima del hurto demuestra con pruebas la ubicación del objeto o del bien hurtado. “Esto tendrá control de legalidad, no es inconstitucional, ni se le van a violentar los derechos a las personas”.

En el caso de las bicicletas, el representante Julio César Triana informó que de cada 100 celulares que se roban en Colombia se recuperan 8, en lo corrido del 2026 se han robado o hay denuncias por hurto de 60.000 teléfonos celulares. Esto sin advertir las personas que no ponen la denuncia. “Yo creo que medidas como estas ni son peligrosas ni son populistas”, puntualizó Triana.

Según cifras del Distrito, la situación es aún más preocupante en Bogotá, donde el 92 % de los teléfonos hurtados jamás regresa a manos de sus propietarios.

¿Es viable?

Por su parte, la abogada Diana Muñoz indicó que es peligroso desde el punto de vista de las garantías de los ciudadanos, ya que esto implica trasladar a la Policía funciones que son propias de la fiscalía.

Recordemos que el trámite legislativo del proyecto comenzará en la Comisión Primera del Senado.

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