El cacao colombiano continúa ganando terreno en los mercados internacionales. Este producto, que representa el sustento de miles de familias colombianas y es uno de los motores de la economía de distintas regiones del país, alcanzó exportaciones por 413,1 millones de dólares en 2025, un crecimiento del 56 % frente al año anterior, según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

En medio de este panorama de oportunidades para la industria, organizaciones productoras del Pacífico nariñense trabajan para posicionar la calidad de su cacao fino de sabor y aroma, fortalecer sus procesos comerciales y ampliar su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), esta actividad beneficia a más de 65.000 familias en Colombia y está presente en más de 600 municipios de 31 departamentos. Además, el cacao colombiano cuenta con reconocimiento internacional por sus características de sabor y aroma, atributos que le permiten competir en mercados especializados y abrir nuevas oportunidades para los productores.

Tumaco busca fortalecer su presencia en los mercados internacionales

Como parte de las estrategias para impulsar la comercialización y visibilizar la calidad del cacao colombiano, productores de organizaciones de Tumaco participaron en el XIII Concurso Nacional Cacao de Oro 2026, realizado el 18 y 19 de noviembre en Ibagué.

El encuentro reunió a productores, emprendimientos y empresas de la cadena cacao-chocolate, con el propósito de destacar la calidad del grano, promover el intercambio de experiencias y generar oportunidades de negocio.

En diálogo con Caracol Radio, Carolina Rentería, directora de operaciones de la Asociación Procacao, destacó el impacto que tiene el crecimiento del sector para las familias cacaoteras y la economía de la región.

“Para los productores cacaoteros de Tumaco, ver este crecimiento en el mercado es muy positivo, porque representa oportunidades para las familias que viven de esta producción y por supuesto, para el desarrollo económico de la región”, señaló Rentería.

La directora también indicó que las organizaciones cacaoteras del Pacífico nariñense se preparan para participar en Chocoshow 2026, que se realizará del 27 al 29 de noviembre en Corferias, Bogotá. Allí esperan visibilizar sus productos derivados del cacao, mostrar el potencial productivo y transformador del territorio y establecer contactos con compradores, distribuidores y aliados comerciales.

Conexión con nuevos mercados y fortalecimiento productivo

La participación en estos escenarios hace parte de las acciones de promoción comercial y fortalecimiento empresarial que impulsa la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), a través del Programa de Economía Popular y Hambre Cero.

Natalia Rey, líder de gestión de alianzas institucionales de PADF en Colombia, explicó que estos procesos buscan brindar herramientas a las organizaciones productivas para fortalecer sus capacidades, ampliar sus oportunidades de comercialización y avanzar hacia modelos de negocio sostenibles.

“Buscamos que las organizaciones productivas puedan fortalecer sus capacidades, dar mayor visibilidad a sus productos y conectarse con nuevos mercados y aliados comerciales, de manera que estas oportunidades se traduzcan en mayores ingresos y sostenibilidad para las familias y comunidades que dependen de su actividad”,afirmó Rey.

Desde PADF destacan que estas iniciativas “buscan acercar a las organizaciones productivas del Pacífico nariñense a nuevas oportunidades comerciales, impulsar su desarrollo empresarial y contribuir al posicionamiento de los emprendimientos que hacen parte de la economía popular y comunitaria”.

De esta manera, también el crecimiento del cacao colombiano en los mercados internacionales abre nuevas posibilidades para territorios como Tumaco, donde la producción cacaotera no solo representa una actividad económica, sino también el fortalecimiento de las comunidades rurales.