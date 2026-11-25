Guarne, Antioquia

La Contraloría General de Antioquia detectó 12 hallazgos administrativos en Guarne tras auditar dos obras públicas que no prestan servicio a la comunidad: cuatro con presunta incidencia fiscal por $11.187.517.481 y ocho con presunta incidencia disciplinaria. Los proyectos revisados son la sede alterna de la Institución Educativa Rural El Chaparral y el tanque de agua potable La Mulona.

De acuerdo con el organismo de control, ninguna de las dos infraestructuras cumple su función. La sede educativa El Chaparral tiene cerca del 58 % de avance físico, permanece abandonada y sin terminar —sin haber entrado en operación— y presenta deterioro por falta de mantenimiento; en tanto, el tanque La Mulona ya fue construido, pero no está en funcionamiento para abastecer de agua al municipio.

Fallas de gestión y detalle de los recursos

La actuación especial evidenció deficiencias en planeación, estudios y diseños, gestión de riesgos, seguimiento contractual, interventoría y control. El contralor Juan Carlos Herrera Toro señaló que el caso del colegio involucra las actuaciones de las últimas cuatro administraciones municipales y el del tanque, las de las últimas tres.

Los hallazgos fiscales incluyen $7.917.927.043 pagados en contratos de obra e interventoría del tanque La Mulona, además de $1.599.300.983 por intereses de crédito asumidos por Guarne y Aquaterra E.S.P. A estos montos se suman $1.670.289.455 en intereses de crédito asociados al proyecto del colegio.

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Plazos y seguimiento del ente de control

Tras la notificación del informe final, Guarne cuenta con un plazo de 15 días calendario para presentar un plan de mejoramiento y hasta seis meses para ejecutar las acciones correctivas, bajo el seguimiento de la Contraloría.

En el caso de la sede educativa El Chaparral, los estudios técnicos en curso permitirán evaluar el estado de la estructura y definir las alternativas para su eventual recuperación dentro del plan de vigilancia y control fiscal de 2027.