Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional capturaron a cuatro hombres, de entre 26 y 34 años, señalados de participar en un hurto de joyas de oro mediante intimidación con arma de fuego en Laureles, comuna 12. Según el reporte, los presuntos responsables habrían empleado una motocicleta y un automóvil para cometer el hecho y escapar del sector.

El rastreo se adelantó con los visualizadores del sistema de cámaras de seguridad del Distrito, quienes usaron reconocimiento de placas (LPR) para identificar los vehículos involucrados. Con esa información se coordinó con las patrullas para ubicar a los sospechosos en el barrio Enciso, comuna 8 (Villa Hermosa).

Elementos incautados y proceso judicial

Tras la interceptación de las unidades policiales, se recuperaron varios teléfonos celulares, dos cadenas de oro —una de ellas reventada— y una pistola con cuatro cartuchos. Además, los dos vehículos utilizados en el desplazamiento fueron inmovilizados.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. El procedimiento evidenció la articulación entre la videovigilancia distrital y la respuesta operativa de la Policía para ubicar a los señalados y recuperar los elementos.