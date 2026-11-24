Medellín

El caso de Santiago Charrero Forastero, un bebé de entre 6 y 12 meses de edad reportado como desaparecido desde el sábado 21 de noviembre en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, apunta a que el menor habría sido trasladado sin el consentimiento de su madre hasta un resguardo indígena en el departamento del Chocó. Tras difundirse una alerta oficial de la Alcaldía de Medellín para solicitar información ciudadana sobre su paradero, fuentes cercanas al proceso desde la secretaría de Paz y Derechos humanos de Medellín indicaron que el niño fue llevado fuera de Antioquia por su propio padre.

De acuerdo con los relatos conocidos por este medio de comunicación, los hechos ocurrieron mientras la madre cumplía su jornada laboral y el bebé estaba bajo el cuidado de una cuñada —no vinculada familiarmente con el padre—. Al regresar de su trabajo, la mujer fue informada de que el progenitor había retirado al menor con el argumento de llevarlo a una cita médica; sin embargo, el niño nunca regresó y posteriormente se conoció que habría sido dejado en una comunidad indígena del Chocó.

Denuncia ante la Fiscalía y mediación del ICBF

Ante la falta de retorno del menor, la madre interpuso una denuncia ante la Fiscalía, acción que activó de manera automática la ruta de búsqueda institucional en Medellín. Desde el inicio de la actuación judicial se estableció que el niño había salido en poder de su padre, por lo que el caso es abordado bajo el marco de conflictos intrafamiliares.

Una vez se confirmó que el menor fue trasladado fuera del departamento de Antioquia hacia territorio chocoano, las autoridades locales perdieron competencia territorial sobre el seguimiento directo. A partir de ese punto, el manejo del caso pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos.

Complejidad por la jurisdicción indígena

En la etapa actual del proceso, el ICBF estaría desarrollando un papel de mediación institucional para gestionar el retorno del bebé. No obstante, el procedimiento enfrenta un escenario jurídico complejo debido a la articulación entre la justicia ordinaria y las autoridades tradicionales de la zona donde se encuentra el niño.

Según se explicó sobre el avance de las diligencias, la decisión final respecto a si el menor es entregado o no recae directamente en la jurisdicción especial indígena del resguardo donde fue dejado. Mientras continúan las gestiones interinstitucionales entre el ICBF y los líderes comunitarios, la madre aguarda la resolución que permita el regreso del bebé a Medellín.