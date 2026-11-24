Medellín

En Medellín, las personas mayores y adultas están participando en iniciativas de formación en habilidades digitales que abarcan desde el uso cotidiano de dispositivos e internet hasta herramientas modernas de análisis y tecnología. Programas como Horizontes Senior, impulsado por Ruta N, certificaron a 101 personas de entre 45 y 75 años tras recibir 1.113 postulaciones, y abrieron 65 cupos complementarios mediante los Círculos de Conocimiento ante la demanda registrada.

La capacitación se enfocó en herramientas como Excel, Power BI, Python e inteligencia artificial básica, brindando a los participantes recursos para fortalecer su perfil en el ámbito laboral y productivo. Además, la iniciativa promovió espacios de acercamiento con 20 empresas y organizaciones para conectar el talento de este grupo etario con el sector productivo.

Impulso al desarrollo personal y conexión laboral

Desde la perspectiva de los asistentes, el proceso representó un paso para superar barreras tecnológicas e incorporarse a dinámicas digitales actuales, según señaló la participante Lina Patricia Pérez. Estas herramientas buscan facilitar tanto la proyección profesional como la adaptación a entornos tecnológicos en la vida cotidiana.

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Por su parte, Simón Arango, director de Proyectos Estratégicos de Ruta N, destacó que la experiencia y el talento pueden continuar desarrollándose a lo largo de la vida al vincularse con la transformación tecnológica. Con esta primera cohorte, la iniciativa busca ampliar el acceso a la formación digital para integrar las capacidades de las personas mayores al desarrollo económico y social de Medellín.