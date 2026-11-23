La Universidad de Cartagena, a través de su productora audiovisual Udecetevé y el programa de Comunicación Social, ha sido galardonada con una Mención Especial en la categoría de Micro periodístico-documental durante la edición 2026 de los 14º Premios Nuevas Miradas en la Televisión (NMTV-UNQ). Este prestigioso reconocimiento internacional celebra la excelencia de la televisión universitaria en América Latina.

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El galardón fue otorgado a la serie microdocumental “Trae tu silla”, una producción que invita a sentarse, recordar y conversar sobre cómo Cartagena aprendió a verse a sí misma a través del cine y la imagen.

Sobre el reconocimiento y el certamen

El Premio Nuevas Miradas en la Televisión, organizado por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) en el marco de los PREMIOS TAL (Televisión América Latina), busca reconocer la labor de las televisoras universitarias como enclaves fundamentales para el desarrollo de un sistema de medios democrático en la región.

En la categoría de Micro periodístico-documental, el primer premio fue otorgado a la Universidad de Santiago de Chile (TV USACH), mientras que “Trae tu silla” (Colombia) se alzó con la Mención Especial, destacando la calidad de la producción audiovisual gestada desde el Caribe colombiano.

“Recibir esta mención especial en un espacio tan vital para la televisión pública y universitaria de América Latina nos llena de profundo orgullo. Este reconocimiento es la prueba del poder que tiene la academia cuando une la investigación rigurosa con el talento y la sensibilidad de las nuevas generaciones. Trae tu silla es una demostración de que, desde el Caribe colombiano, tenemos una voz para contar nuestra propia historia” , expresó Cecilia Caballero, directora de la productora Udecetevé.

“Trae tu silla”: memoria visual del Caribe.

La serie documental premiada es el resultado de un riguroso esfuerzo académico y creativo. Se trata de un proyecto gestado desde la cátedra de Producción de Televisión, donde los estudiantes trabajaron de la mano con la productora universitaria Udecetevé, bajo la dirección de Cecilia Caballero.

El sustento narrativo e histórico de la serie se basa en las investigaciones del docente Ricardo Chica Géliz, decano de la facultad de Ciencias Sociales y Educación, de la Universidad de Cartagena, logrando sintetizar en cada episodio un acontecimiento visual clave en la historia de Cartagena como ciudad puerto. El proyecto audiovisual cuenta con 7 capítulos y se puede encontrar en el canal de YouTube de Udecetevé.

El concepto: El gesto de “traer tu silla” sintetiza comunidad, cotidianidad y participación colectiva.

La temática: Una mirada a la historia visual de la ciudad, desde la llegada de las primeras linternas mágicas y proyectores por el puerto, hasta los hábitos de consumo cultural de los cartageneros en espacios como el Teatro Coliseo y el Teatro Mainero.

Este reconocimiento en los 14º Premios Nuevas Miradas reafirma el compromiso de la Institución con la creación de contenidos audiovisuales de alto impacto cultural y social, demostrando que la televisión universitaria es un agente vital para la integración cultural latinoamericana, plural y diversa.