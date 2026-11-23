A vísperas del cierre de año, miles de motociclistas en Colombia revisan el estado de sus documentos para evitar sanciones durante la temporada de diciembre. Entre los vehículos más comprados y utilizados en el país se destacan las motocicletas de 125 cc.

Según el Boletín de Registro de Motocicletas Nuevas en Colombia de 2026 de ANDI y Fenalco, durante el mes de octubre de 2026, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se centró en el cilindraje entre 101CC y 125CC, con un 44,5% superando a otros cilindrajes.

Teniendo en cuenta ello, es imporatnte conocer las tarifas vigentes del SOAT según su cilindraje, lo cual le permitirá programar el pago con anticipación y realizar el proceso mediante las plataformas oficiales.

Precio del SOAT motos 2026

En Colombia, el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se determina dependiendo del tipo y el cilindraje del vehículo. Según el sitio oficial de Grupo R5, las motocicletas de 125 cc pertenecen a la categoría de motos con cilindraje entre 100 y 200 c.c., por lo que su tarifa vigente en 2026 es de $343.300.

Para quienes tienen vehículos de otras características, estas son las tarifas que rigen durante el 2026:

Ciclomotores: $124.100

Motos con cilindraje inferior a 100 C.C: $256.200

Motos con cilindraje entre 100 y 200 C.C: $343.300

Motos con cilindraje superior a 200 C.C: $761.400

¿Dónde comprar el SOAT para motos?

Adquirir la póliza puede realizarse de forma digital a través de plataformas autorizadas como R5 siguiendo estos cinco pasos:

Ingresar al portal grupor5.com. Digitar la placa de la moto junto con los datos del propietario. Revisar el precio y las características registradas del vehículo. Efectuar el pago mediante tarjeta de crédito o débito PSE. Recibir el seguro obligatorio directamente en el correo electrónico.

¿Cómo saber si una moto cuenta con SOAT?

El propietario puede verificar la vigencia de su seguro con la placa del vehículo y su número de documento a través de dos alternativas:

Mediante la App R5: Descargando la aplicación, ingresando la placa de la moto y digitando los datos del propietario para visualizar los datos del vehículo y la fecha exacta de vencimiento.

Descargando la aplicación, ingresando la placa de la moto y digitando los datos del propietario para visualizar los datos del vehículo y la fecha exacta de vencimiento. Mediante el RUNT: Ingresando a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito, digitando la placa, seleccionando el tipo y número de documento del propietario, y consultando la sección Póliza SOAT.

Ante el incremento de denuncias por fraudes en los pagos digitales, es imporatnte tener en cuenta no consignar dinero a cuentas bancarias de personas naturales ni comprar el seguro por WhatsApp, limitando siempre el pago a páginas verificadas.