La Administración Distrital inicia las obran que mejorarán la seguridad peatonal en el barrio Enciso. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Con el propósito de reducir los riesgos viales y brindar mejores condiciones de movilidad a los peatones, la Alcaldía de Medellín comienza obras en el barrio Enciso, ubicado en la calle 58, entre las carreras 28A y 37.

Entre los proyectos a realizar se encuentran 13 pasos peatonales, 11 resguardos en Villa Hermosa y 2 resaltos. También, se realizará el mantenimiento a 3 pasos peatonales existentes, con el fin de mejorar el trance de los peatones en medio del corredor.

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La intervención es un trabajo articulado entre la Secretaría de Movilidad e infraestructura Física, que atienden las solicitudes de los habitantes del sector. De acuerdo con Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura Física, las obras incluyen separadores, refugios peatonales, ampliación de esquinas, adecuación de pasos de cebras y señalización, especialmente para reducir la velocidad de los vehículos.

Frente a estas acciones, la presencia de agentes de tránsito reforzarán los controles en el sector, para promover el respeto por las normas viales y prevenir incidentes. Además de esto, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, destacó que la importancia del trabajo conjunto con la comunidad y las dependencias del Distrito, son necesarias para transformar las necesidades de los ciudadanos en intervenciones que contribuyan a proteger la vida.

Con estas obras, Enciso avanza en el mejoramiento de su infraestructura peatonal, en una apuesta por hacer de sus calles espacios más seguros y accesibles para todos los actores viales.