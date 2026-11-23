Vallecaucanos y cafeteros disputan este lunes el primer capítulo de la definición del Torneo de ascenso, con el ascenso a la Liga colombiana como gran objetivo.

Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se enfrentan este lunes 23 de noviembre, desde las 7:30 p. m., en el partido de ida de la final del segundo semestre del torneo de ascenso. La serie comenzará en Yumbo en el Estadio Raúl Miranda Yumbo.

Los dos equipos llegan después de una última jornada decisiva en los cuadrangulares semifinales. Boca aseguró su clasificación tras vencer 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta, con un doblete de Deyman Cortés, mientras que Quindío consiguió el primer lugar de su grupo al derrotar 2-0 a Real Cundinamarca, con dos anotaciones de Juan Pablo Ibargüen.

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El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto vallecaucano. El pasado 24 de julio, por la primera fecha del campeonato, Boca Juniors se impuso 1-0 en el estadio Centenario de Armenia, gracias a un penalti convertido por Jhon Aponzá en el segundo tiempo.

Un título que puede definir el ascenso

La final también tendrá consecuencias directas en la lucha por llegar a la primera división en 2027. Deportes Quindío tiene la posibilidad de conseguir el ascenso directo si se queda con el título, debido a su ubicación en la parte alta de la reclasificación.

Si Boca Juniors conquista el campeonato, deberá disputar la gran final anual frente a Envigado, campeón del primer semestre. El ganador de esa serie ascenderá directamente, mientras que el perdedor tendrá que jugar un repechaje por el segundo cupo, instancia en la que Quindío tendría un lugar por su posición en la reclasificación.

El encuentro tuvo además un cambio de escenario: inicialmente estaba programado para el Pascual Guerrero, pero los trabajos de desmontaje del concierto realizado el 21 de noviembre impidieron utilizar el estadio. Por eso, la ida se trasladó al Municipal Raúl Miranda de Yumbo, manteniendo el horario de las 7:30 p. m.

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