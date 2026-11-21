El cantante puertorriqueño Nicky Jam llegará este 21 de noviembre a Cali para ofrecer un concierto que, además de reunir sus grandes éxitos, tendrá un propósito social: contribuir a la reconstrucción de escuelas para cientos de niños en Buenaventura, Valle del Cauca.

La presentación se realizará en el Estadio Pascual Guerrero, en el marco de su gira Tamo Activo Tour. La iniciativa cuenta con una alianza entre el artista y el empresario de Live Music, quienes anunciaron que parte de los recursos recaudados durante el evento serán destinados a apoyar la infraestructura educativa de comunidades del Pacífico colombiano.

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De esta manera, el espectáculo busca ir más allá de la música y convertirse en una oportunidad para aportar al bienestar y la educación de niños que necesitan mejores espacios para su formación.

¿Qué artistas acompañarán a Nicky Jam en Cali?

La programación contará con invitados especiales como Juan Duque y Corridos del Rey. También participará el ganador del concurso Nuevos Talentos, quien tendrá la oportunidad de presentarse ante el público del Pascual Guerrero.

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La organización anunció, además, que Nicky Jam estará acompañado por cinco artistas sorpresa durante su presentación. La jornada tendrá un cierre especial con un DJ invitado y un remate musical que se realizará por primera vez en el estadio.

Las puertas del escenario abrirán a las 5:00 de la tarde. La organización también invitó a los asistentes a sumarse a la temática Urban Black, con vestuario urbano en tonos negros.

Entradas para el concierto de Nicky Jam en Cali

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El espectáculo está programado para este sábado 21 de noviembre de 2026 en el sector occidental del Estadio Pascual Guerrero.

La boletería se encuentra disponible a través de Mundo Boletos.

La cita reunirá música urbana, artistas invitados y una iniciativa social que busca contribuir a la educación de cientos de niños en Buenaventura.