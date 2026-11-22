La muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, que ocurrió en la madrugada del viernes 20 de noviembre en El Bordo, municipio de Patía, Cauca, generó controversia luego de que circularan versiones que relacionaban su fallecimiento con los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones del 19 noviembre.

Ante la difusión de información sobre el caso, familiares de la joven se pronunciaron públicamente para aclarar aspectos de su condición de salud y rechazar que su muerte sea utilizada con fines políticos.

Su hermana, Angie Parra, aseguró que Ivonne no tenía síndrome de Down, como se había divulgado en algunos pronunciamientos, sino que padecía una enfermedad huérfana. Asimismo, pidió respeto por la privacidad de la familia y aseguró que no habían entregado declaraciones a medios de comunicación.

“Ni siquiera tengo las fuerzas suficientes para escribir esto, lo único que pido es respeto para mi hermanita Ivonne Fernanda Parra que en vida fue nuestro angelito, mi hermana era una nena amada, que se encontraba en casa, no tenía síndrome de Down la niña tenía una enfermedad huérfana llamada esclerosis tuberosa”, dijo su hermana en redes sociales.

Por su parte, la Policía indicó que el operativo realizado durante la tarde del 19 de noviembre había finalizado sin reportes de personas heridas. Según el informe oficial, Ivonne ingresó a un centro asistencial aproximadamente a las 4:31 de la mañana del 20 de noviembre, varias horas después de culminada la intervención policial.

La institución sostuvo que, hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer una relación directa entre el procedimiento policial y el fallecimiento de la joven. También indicó que las causas de la muerte deberán ser determinadas por las autoridades médico-legales competentes.

Mientras tanto, la familia insiste en que se respete su duelo y rechaza la difusión de versiones que, según sus pronunciamientos, no corresponden con la información que ellos han entregado.

El caso continúa generando reacciones y cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la jornada de manifestaciones en el Cauca, a la espera de que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz.