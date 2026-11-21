La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven con síndrome de Down y problemas respiratorios, ocurrida durante la mañana del 20 de noviembre en El Bordo, municipio de Patía, Cauca.

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que, según la información recibida, la condición de salud de la joven se habría visto afectada por los gases lacrimógenos utilizados durante un operativo de la fuerza pública, en medio de la jornada de movilizaciones del 19 de noviembre.

Ante este hecho, la institución expresó su solidaridad con la familia de Ivonne Fernanda y solicitó a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido mediante una investigación independiente y con la mayor brevedad.

Por ahora, se espera que las autoridades establezcan las circunstancias de la muerte y determinen si existe alguna relación entre el uso de gases lacrimógenos durante el operativo y el fallecimiento de la joven.