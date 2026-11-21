Barcelona se convirtió en el epicentro de la música internacional este viernes 20 de noviembre con la celebración de LOS40 Music Awards Santander 2026, una ceremonia que reunió a grandes figuras del pop, la música urbana y los sonidos latinos en el Palau Sant Jordi.

La gala dejó varios nombres destacados y reconocimientos para artistas de Colombia, España, Puerto Rico, República Dominicana y otros países. Entre los protagonistas estuvo Maluma, quien consiguió dos premios gracias a sus colaboraciones con otros exponentes colombianos.

El paisa ganó Mejor Colaboración Latina por Apambichao, junto a Manuel Turizo, y Mejor Colaboración Urbana por Pa’ la seca, con Ryan Castro.

Otro de los grandes nombres de la noche fue Romeo Santos, quien recibió el reconocimiento Global Icon y ganó Mejor Álbum Latino junto a Prince Royce por Better Late Than Never. Ambos también fueron premiados por la canción Dardos.

Por Colombia, Camilo ganó Mejor Artista o Grupo Latino, mientras que Eladio Carrión se llevó los reconocimientos a Mejor Artista o Grupo Urbano y Mejor Álbum Urbano por Corsa. Feid también celebró un triunfo por su videoclip A Xon de Qué.

En otras categorías latinas, Ryan Castro y Kapo ganaron Mejor Canción Urbana por La Villa; Bad Bunny obtuvo Mejor Gira o Concierto por su DTMF World Tour y Manuel Turizo fue reconocido como Mejor Artista o Grupo Latino en Directo. El chileno Kidd Voodoo recibió el premio a Mejor Artista Revelación Latino.

¿Quiénes más fueron premiados?

La representación española también tuvo una noche importante. Rosalía ganó Mejor Artista Global, Mejor Álbum Español por LUX y Mejor Vídeo Musical por «Berghain», junto a Björk e Yves Tumor. Quevedo fue reconocido como Mejor Artista o Grupo de España y Aitana obtuvo premios por SUPERESTRELLA y su gira Cuarto Azul.

Otros ganadores fueron:

Olivia Dean: Mejor Artista Internacional y Mejor Álbum Internacional por The Art of Loving .

Mejor Artista Internacional y Mejor Álbum Internacional por . Ravyn Lenae: Mejor Canción Internacional por «Love Me Not» y Mejor Artista Revelación Internacional.

Mejor Canción Internacional por «Love Me Not» y Mejor Artista Revelación Internacional. Pablo Alborán: Mejor Artista o Grupo en Directo.

Mejor Artista o Grupo en Directo. Lola Índigo y Ana Mena: Mejor Colaboración Española por «Pa Ti Toa <3».

Mejor Colaboración Española por «Pa Ti Toa <3». Lucho RK: Mejor Artista o Grupo Urbano de España.

Mejor Artista o Grupo Urbano de España. Chiara Oliver: Mejor Artista Revelación de España.

Mejor Artista Revelación de España. Alaska y Estopa: recibieron el Golden Music Award.

recibieron el Golden Music Award. Carlos Vives: reconocimiento Global Icon.

reconocimiento Global Icon. Kris R: Fenómeno Cultural del Año en Colombia.

Fenómeno Cultural del Año en Colombia. Guitarricadelafuente: Fenómeno Cultural del Año en España.

Fenómeno Cultural del Año en España. Depol: Mejor Artista LOS40 Summer Live.

Mejor Artista LOS40 Summer Live. Álvaro de Luna: Mejor Artista del 40 al 1.

Así, LOS40 Music Awards Santander 2026 cerró una noche de reconocimientos para diferentes generaciones y géneros musicales, con una destacada presencia latina y colombiana en uno de los escenarios más importantes de la música en España.