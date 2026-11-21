LOS40 Music Awards 2026: ¿quiénes fueron los grandes ganadores de la noche?
Rosalía, Maluma, Romeo Santos, Camilo y Feid estuvieron entre los artistas reconocidos en Barcelona.
Barcelona se convirtió en el epicentro de la música internacional este viernes 20 de noviembre con la celebración de LOS40 Music Awards Santander 2026, una ceremonia que reunió a grandes figuras del pop, la música urbana y los sonidos latinos en el Palau Sant Jordi.
La gala dejó varios nombres destacados y reconocimientos para artistas de Colombia, España, Puerto Rico, República Dominicana y otros países. Entre los protagonistas estuvo Maluma, quien consiguió dos premios gracias a sus colaboraciones con otros exponentes colombianos.
El paisa ganó Mejor Colaboración Latina por Apambichao, junto a Manuel Turizo, y Mejor Colaboración Urbana por Pa’ la seca, con Ryan Castro.
Otro de los grandes nombres de la noche fue Romeo Santos, quien recibió el reconocimiento Global Icon y ganó Mejor Álbum Latino junto a Prince Royce por Better Late Than Never. Ambos también fueron premiados por la canción Dardos.
Por Colombia, Camilo ganó Mejor Artista o Grupo Latino, mientras que Eladio Carrión se llevó los reconocimientos a Mejor Artista o Grupo Urbano y Mejor Álbum Urbano por Corsa. Feid también celebró un triunfo por su videoclip A Xon de Qué.
En otras categorías latinas, Ryan Castro y Kapo ganaron Mejor Canción Urbana por La Villa; Bad Bunny obtuvo Mejor Gira o Concierto por su DTMF World Tour y Manuel Turizo fue reconocido como Mejor Artista o Grupo Latino en Directo. El chileno Kidd Voodoo recibió el premio a Mejor Artista Revelación Latino.
¿Quiénes más fueron premiados?
La representación española también tuvo una noche importante. Rosalía ganó Mejor Artista Global, Mejor Álbum Español por LUX y Mejor Vídeo Musical por «Berghain», junto a Björk e Yves Tumor. Quevedo fue reconocido como Mejor Artista o Grupo de España y Aitana obtuvo premios por SUPERESTRELLA y su gira Cuarto Azul.
Otros ganadores fueron:
- Olivia Dean: Mejor Artista Internacional y Mejor Álbum Internacional por The Art of Loving.
- Ravyn Lenae: Mejor Canción Internacional por «Love Me Not» y Mejor Artista Revelación Internacional.
- Pablo Alborán: Mejor Artista o Grupo en Directo.
- Lola Índigo y Ana Mena: Mejor Colaboración Española por «Pa Ti Toa <3».
- Lucho RK: Mejor Artista o Grupo Urbano de España.
- Chiara Oliver: Mejor Artista Revelación de España.
- Alaska y Estopa: recibieron el Golden Music Award.
- Carlos Vives: reconocimiento Global Icon.
- Kris R: Fenómeno Cultural del Año en Colombia.
- Guitarricadelafuente: Fenómeno Cultural del Año en España.
- Depol: Mejor Artista LOS40 Summer Live.
- Álvaro de Luna: Mejor Artista del 40 al 1.
Así, LOS40 Music Awards Santander 2026 cerró una noche de reconocimientos para diferentes generaciones y géneros musicales, con una destacada presencia latina y colombiana en uno de los escenarios más importantes de la música en España.