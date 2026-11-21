Medellín

En las últimas horas cayó un intenso aguacero en Medellín con tormenta eléctrica. Varias quebradas reportaron nivel rojo y un árbol afectó la movilidad en el occidente de la ciudad.

Según el reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las lluvias generaron algunas novedades en la ciudad. En San Juan, con la carrera 88, un enorme árbol cayó sobre la vía y afectó dos vehículos sin personas heridas. La vía estuvo cerrada mientras retiraban el tronco y las ramas. Dos personas que estaban en uno de los carros salieron sin afectaciones. Se están revisando las redes eléctricas.

“Por seguridad, cerramos el paso en la glorieta de Monterrey y en el sector de La Macarena. Por encharcamiento, también cerramos el paso en Bulerías y en la 80 con la loma de Los Bernal”, informó el mandatario.

De otro lado, en el sur de la ciudad, se reportaron tres quebradas con nivel rojo; estas son: La Jabalcona, en Aguacatala. La Guayabala, en el barrio Diego Echavarría. La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado.

Las autoridades continúan monitoreando reportes de la comunidad en diferentes puntos de la ciudad.