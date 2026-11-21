La Ley 675 de 2001 determinó el marco del régimen de propiedad horizontal para edificios y conjuntos residenciales, explicando las limitaciones y las prohibiciones para una sana convivencia entre propietarios o inquilinos.

“La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”, se lee en el texto de la ley.

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¿Qué es la propiedad horizontal en Colombia?

Según explica el IDPAC, institución bogotana, la propiedad horizontal “se conoce como una forma especial de dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes”, dijeron.

El Ministerio de Justicia explica que en el marco de la propiedad horizontal se “deben cumplir a cabalidad todas las normas y reglas que gobiernan al conjunto y, en caso de no acatarlas, pueden ser sancionadas”.

¿Qué tipos de parqueaderos contempla la propiedad horizontal?

La ley cataloga los parqueaderos de las propiedades horizontales como bienes comunes de uso exclusivo, pues todos pertenecen al territorio compartido, pero son destinados con distintas funciones determinadas que los clasifican de la siguiente forma:

Parqueadero para el uso privado

Parqueadero para visitantes

Parqueadero para el uso común

Estos espacios de aparcamiento suelen representar entre el 15 y el 20 % del valor de la propiedad; además, son un elemento clave en la valoración de la vivienda. Por lo tanto, no es de extrañar que los dueños de estas propiedades puedan estar interesados en vender o alquilar sus parqueaderos dada la ocasión.

¿Se puede vender o alquilar un parqueadero de una propiedad horizontal?

Directamente, la ley 675 del 2001 no establece nada en específico sobre la venta de parqueaderos. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda es mucho más tajante respecto a este tema. Según lo establece la entidad mediante la Cartilla de Instrucción sobre la Propiedad Horizontal, “los parqueaderos considerados bienes comunes de uso exclusivo (…), deben ser utilizados únicamente por el propietario al cual se les han sido asignados”.

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Esto se debe a que para el uso exclusivo de estas áreas se requiere un pago a la administración y, por lo tanto, debe haber una persona responsable de tal transacción. Por otra parte, esto también indica que un administrador NO puede alquilar un parqueadero que esté temporalmente desocupado.

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