Al culminar la etapa escolar, muchos jóvenes sueñan con iniciar su carrera profesional en una universidad que les permita desempeñarse en lo que más les gusta mientras adquieren habilidades en distintas áreas.

Sin embargo, los altos costos de las instituciones privadas llegan a ser un gran obstáculo para varios. Es por eso que el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, se ha convertido en el salvavidas de muchos.

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Esta entidad ha logrado diferentes convenios con universidades de variadas partes del mundo para que los colombianos adquieran becas y se formen académicamente en cursos cortos, pregrados, maestrías o doctorados.

A través de su página web, el ICETEX informa constantemente las becas que tiene disponibles para estudios en el exterior. De acuerdo con lo anunciado, esto “contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación (…) y así brindar oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas”.

Uno de estos convenios se logró con Junior Achievement Colombia, una institución que actualmente está ofertando 8 cursos cortos para el manejo de inteligencia artificial.

¿Qué cursos de inteligencia artificial ofrece el ICETEX?

De acuerdo con la información publicada por el Icetex, esta convocatoria contempla ocho cursos diferentes para la capacitación de personas en el uso de inteligencia artificial.

Elevator Pitch: Emprendedores y entrevistas de trabajo ¿Cómo se usa la tecnología en los conciertos? Fútbol e inteligencia artificial: ¿Cómo se usa la inteligencia artificial en el deporte? Conservación y sostenibilidad: Identifica las tecnologías avanzadas que pueden promover la sostenibilidad. Explorar la inteligencia artificial: ¿qué es, cómo se usa y cuáles son los tipos de IA? Impactar con la IA: aplicar la IA a un desafío concreto vinculado con el desarrollo sostenible. Alfabetización en IA: descubrir cómo colaboran las personas y la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Mentalidad digital: Fomentar el espíritu emprendedor en el proyecto de vida y la resolución de problemas.

¿Cómo inscribirse en estos cursos de inteligencia artificial?

Aquellos que se encuentren interesados en aplicar a estos cursos cortos lo podrán hacer llenando el formulario publicado en la página web del Icetex o haciendo clic AQUÍ .

Los interesados podrán seleccionar hasta dos cursos e inscribirse hasta el 25 de noviembre de 2026.

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