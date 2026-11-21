El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó a Medellín este sábado para acompañar una entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto en Antioquia. Desde el Teatro Metropolitano criticó de nuevo el acuerdo de paz del 2016 con las extintas FARC y el presupuesto que se ha gastado en la Justicia Especial Área de la Paz JEP.

Manifestó que se deben extremar las investigaciones y la búsqueda de los bienes entregados por los excabecillas de ese grupo ilegal para que contribuya en la indemnización de las víctimas del conflicto.

“La distancia entre lo inventariado y lo efectivamente recuperado exige explicaciones y responsabilidades. Mi gobierno utilizará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios, sin excepciones para ninguna organización terrorista y destinar esos recursos para reparar a las víctimas”.

También dirigió su discurso contra la JEP manifestando que los recursos invertidos en el funcionamiento han debido ser utilizados para las víctimas.

“Si no se hubiesen gastado 170 billones en la JEP, que no ha servido para nada más que para crear burocracia y para que sus miembros viajen y tengan grandes equipos, ya con esa plata hubiésemos reparado a las 8 millones de víctimas que hacen falta”.

El mandatario expresó que durante el anterior gobierno de Gustavo Petro se incrementó de manera desmesurada la contratación en la Unidad de Víctimas, según de la Espriella, para favorecer a cuotas políticas del exmandatario. Esto a través de la empresa Edured, que posteriormente pasó a llamarse Aldesarrollo.

“El valor contratado pasó de 674 millones de pesos en 2020 a más de 130.347 millones en 2026. Es una barbaridad. Mientras miles de víctimas esperaban sus indemnizaciones, las contrataciones con esa entidad crecían de manera descomunal”.

Reparación a víctimas

Durante el evento, el gobierno nacional, a través de la Unidad de Víctimas, entregó cerca de 11 mil millones de pesos en indemnizaciones a 1.006 personas de 31 municipios de Antioquia. El mandatario recalcó que, si bien es una ayuda económica, esto no les devolverá a los familiares que murieron a manos de grupos armados ilegales.