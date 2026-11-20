Uno de los epicentros de la innovación tecnológica en Medellín. / Ruta N.

Medellín, Antioquia

Los recursos destinados a actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) por las organizaciones evaluadas en Medellín se duplicaron entre 2024 y 2025, al pasar de $200 millones a más de $400 millones, según los resultados de Pulso, el primer Ranking Oficial de Innovación del Distrito, presentado por Ruta N.

La medición permitió conocer las capacidades de innovación de empresas, universidades, hospitales, centros de investigación y entidades públicas de la ciudad. Entre los resultados se destaca que el 65 % de las organizaciones participantes aumentó los recursos destinados a estas actividades.

Además, el 60 % incrementó su inversión en investigación y desarrollo (I+D), componente que concentró cerca de la mitad de los recursos registrados.

Más organizaciones fortalecieron sus equipos de innovación

El ranking también evaluó el talento humano vinculado a la generación de conocimiento y al desarrollo de nuevas soluciones.

Durante el último año, el 46 % de las organizaciones aumentó el personal dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación, mientras que el 41 % amplió sus equipos de innovación.

La evaluación contempló tres dimensiones: inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación; talento humano especializado vinculado a la generación de conocimiento, e innovaciones desarrolladas para llegar al mercado y a la sociedad.

Para realizar la medición, Ruta N clasificó a las organizaciones en ocho segmentos: grupos empresariales, empresas grandes, medianas y pequeñas, instituciones de educación superior, clínicas y hospitales, centros de investigación y conglomerado público.

Medellín tendrá una radiografía de su ecosistema de innovación

La directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño, explicó que Pulso permite conocer las capacidades de las organizaciones y contar con información para orientar programas y decisiones relacionadas con el desarrollo económico y social.

“Con esta radiografía vemos cómo las empresas, los grupos empresariales, las empresas medianas y pequeñas, las clínicas, los hospitales y las universidades contribuyen en talento e inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esto nos permite conocer cómo se encuentra la ciudad en estos temas, hacer comparaciones, tomar datos y estadísticas para que desde Medellín se puedan entregar soluciones y programas que permitan desarrollo económico y social en función de datos reales que aporten al crecimiento de los actores del ecosistema”, señaló.

Los resultados del primer Ranking Oficial de Innovación del Distrito pueden consultarse en el portal rutanmedellin.org. La iniciativa busca ofrecer información periódica sobre las capacidades de las organizaciones y las oportunidades para fortalecer el ecosistema de innovación de Medellín.