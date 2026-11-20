Medellín, Antioquia

Rionegro se convierte en escenario del humor, creatividad y crítica con la llegada del 33° Festival Internacional de Caricatura Ricardo Rendón (CartoonRendon). El cual presenta una exposición de 200 caricaturas realizadas por artistas de 40 países en torno al universo del teatro y las artes escénicas.

La muestra, que tiene lugar en el Museo de Artes de Rionegro, ubicado en la Plaza de la Libertad. Invita a los visitantes a descubrir cómo, a través de trazos, personajes y expresiones, los caricaturistas interpretan la realidad y convierten el humor en una forma de arte y reflexión.

Esta edición del festival alcanzó una convocatoria histórica, con cerca de 450 artistas de 60 países que enviaron un total de 1.230 obras. Una participación que refleja el reconocimiento internacional de este encuentro, que nació hace 33 años en la tierra del maestro Ricardo Rendón Bravo.

La inauguración reunió a destacados exponentes del humor gráfico nacional e internacional, entre ellos Santiago Cornejo, conocido como Corne, de Argentina; Arturo Yepez, de Puerto Rico; Luis Demetrio Calvo, de Costa Rica, e Hildebrando Sucre, de Panamá.

Una invitación a reconocer el talento de la caricatura nacional e internacional

El festival rindió homenaje al escritor, poeta y editor rionegrero Juan José Botero Ruiz, precursor del teatro y autor de Lejos del nido. Uno de los momentos especiales de esta edición fue el reconocimiento a Mariana Ortega Otaya, de 12 años, quien recibió un premio especial y se convirtió en ejemplo de que el talento, la creatividad y el humor no tienen edad.

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Con esta exposición, Rionegro abre sus puertas a una experiencia cultural que conecta países, generaciones y diferentes maneras de interpretar el mundo. El CartoonRendon propone a sus visitantes mirar más allá de las imágenes, reír, reflexionar y reconocer en la caricatura una poderosa herramienta para contar historias.

La Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la ciudadanía y a los visitantes del municipio a recorrer esta exposición internacional y aprovechar sus últimos días de exhibición. La muestra estará abierta al público hasta este sábado 21 de noviembre.