Medellín, Antioquia

El municipio de El Retiro será escenario de un encuentro musical que promete reunir dos universos sonoros en una misma presentación: la música popular y la música sinfónica. La protagonista será la cantante Paola Jara, quien compartirá escenario con los 65 integrantes de la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA) en el concierto “La Popular se viste de gala”.

El espectáculo se realizará este viernes 20 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el parque principal de El Retiro, con entrada libre para el público. Además, quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de seguir la presentación a través de la transmisión de Teleantioquia.

Durante el concierto, Paola Jara interpretará 18 canciones de su repertorio, que llegarán al público con nuevos arreglos para orquesta sinfónica, bajo la dirección del maestro invitado Jesús David Caro.

En esta oportunidad llevará la música popular a una puesta en escena orquestal

Esta propuesta musical representa una nueva etapa en la colaboración entre la artista y la Orquesta Departamental de Antioquia, que tuvo un primer encuentro el pasado 20 de julio en el Túnel del Toyo, durante la celebración de la Independencia de Colombia.

La actividad es promovida por la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, como parte de las iniciativas para acercar las expresiones artísticas a los municipios, generar nuevos encuentros culturales y ampliar el acceso de la ciudadanía a la música sinfónica.

Con esta presentación, El Retiro se prepara para vivir una noche en la que las canciones de Paola Jara tendrán una nueva sonoridad, demostrando cómo diferentes géneros musicales pueden encontrarse en un mismo escenario y llegar a públicos diversos.