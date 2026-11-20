Nueve subregiones, un mismo escenario: Antioquia La Grande inicia su recorrido por el departamento. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Por primera vez, un evento cultural de gran formato llegará a las 9 subregiones de Antioquia. Se trata de Antioquia La Grande, un musical que comenzará su recorrido este 20 de noviembre en San Carlos y se extenderá hasta el 22 de diciembre, llevando teatro, danza y música a diferentes municipios del departamento.

La iniciativa, que tendrá entrada libre para personas de todas las edades, espera reunir cerca de 9.000 espectadores, con una asistencia estimada de 1.000 personas por función. En escena participarán 37 artistas antioqueños, provenientes de distintas regiones del territorio.

La gira es organizada por la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), en alianza con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las alcaldías de los municipios anfitriones.

“Es un gran show que combina música, danza y teatro en torno a la historia de lo que hizo grande a Antioquia. Mostraremos lo mejor del antaño, del presente y del futuro del departamento”, expresó Roberto Rave Ríos, director del ICPA.

Una experiencia cultural que recorrerá el territorio

Después de su estreno en San Carlos, el musical llegará a Caucasia el 24 de noviembre y a Segovia el 27 del mismo mes. En diciembre continuará el recorrido por Maceo, el día 2; Apartadó, el 10; Titiribí, el 13; San Pedro de los Milagros, el 16; Barbosa, el 19; y Liborina, donde concluirá la gira.

Además de las presentaciones musicales, cada municipio contará con espacios complementarios para acercar a los asistentes a la historia, las tradiciones y la economía local.

Entre ellos estará una casa antioqueña de época, un recorrido dedicado a la historia del transporte y una plaza de mercado con cerca de 15 toldos de emprendedores locales y participantes del proyecto de Industrias Creativas del ICPA.

Con esta gira, la Gobernación busca llevar una programación cultural de gran formato más allá de los escenarios habituales, facilitar el acceso gratuito a las expresiones artísticas y conectar a los habitantes con espacios en los que se ofrecerán productos representativos de la región, como café, cacao, maíz y caña de azúcar. .