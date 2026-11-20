Medellín intensifica campaña contra la pólvora con cuatro actividades antes de diciembre
La estrategia interinstitucional llegará a sectores como Buenos Aires, Laureles y Robledo para alertar sobre las secuelas físicas de la pólvora y fomentar celebraciones seguras en diciembre.
Medellín
La Administración Distrital intensificó su campaña Medellín sin Pólvora con una agenda de cuatro actividades pedagógicas y de sensibilización que se desarrollarán entre el 22 y el 30 de noviembre. El objetivo central de estas jornadas es proteger la salud colectiva y salvaguardar la integridad de la fauna doméstica y silvestre de cara al inicio de la temporada decembrina.
La programación comenzará este domingo 22 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., con la cuarta gran Adoptatón del año en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). En el espacio estarán disponibles 80 perros y gatos en busca de hogar y se firmará un manifiesto antipólvora para rechazar el uso de artefactos pirotécnicos.
Impacto en animales y actividades culturales
De acuerdo con las autoridades ambientales, las detonaciones provocan en perros, gatos y especies silvestres cuadros de miedo extremo, estrés, desorientación, intentos de huida y accidentes debido a su alta sensibilidad auditiva, consecuencias que en múltiples casos resultan graves o mortales.
La agenda continuará el 27 de noviembre a las 9:00 a. m. en el Parque de la Conservación, donde se llevará a cabo la premiación del concurso de cuento Animalizarte. En esta iniciativa participaron más de 100 niñas y niños de la ciudad mediante la creación de historias e ilustraciones enfocadas en el cuidado animal y el rechazo a la pirotecnia.
Salud mental e intervención en los barrios
Entre el 27 y el 29 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., el evento ExpoPet en Plaza Mayor contará con una activación de salud mental y apoyo emocional asistido con caninos. Esta actividad será liderada por la Secretaría de Salud y estará dirigida al bienestar de los asistentes.
El cierre de la jornada se realizará el 30 de noviembre en los sectores de Buenos Aires, Laureles y Robledo con la estrategia “Toma en el barrio”. Durante la mañana y la noche, entidades como el DAGRD, el Parque Arví y distintas secretarías realizarán visitas puerta a puerta con muestras pedagógicas sobre lesiones y fracturas, títeres y bienestar animal.
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Presupuesto Participativo para celebraciones seguras
Adicionalmente, la Secretaría de Salud confirmó que se ejecutarán activaciones preventivas en San Sebastián de Palmitas, Santa Elena y la comuna 12. De manera complementaria, 14 comunas de Medellín priorizaron recursos del Presupuesto Participativo para financiar la estrategia Navidades Saludables, orientada a garantizar entornos festivos libres de riesgos.
Mediante este despliegue interinstitucional, el Distrito busca promover celebraciones responsables durante diciembre, articulando las tradiciones familiares con la prevención de personas quemadas y la protección de todos los seres vivos en la capital antioqueña.