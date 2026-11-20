Las familias y colegios de la ciudad de Medellín se capacitan contra el grooming y la sextorsión. Foto: Secretaría de Inclusión Social.

Medellín, Antioquia

Los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet se han convertido en una preocupación que requiere la participación de familias, colegios y autoridades. Ante este panorama, Medellín fortalece sus estrategias de prevención de las violencias sexuales en entornos digitales. Por medio de capacitaciones dirigidas a estudiantes, docentes, madres, padres y cuidadores.

La iniciativa busca brindar herramientas para identificar situaciones de peligro como el grooming. Una modalidad en la que un adulto engaña a un menor a través de internet con fines sexuales (sextorsión), la cual consiste en amenazar o a una persona con divulgar fotografías o videos íntimos.

A través de la Secretaría de Inclusión Social y de la mano del proyecto Tejiendo Hogares, liderado por la Primera Dama de Medellín, durante este año se han realizado 164 actividades de formación y sensibilización, con un impacto de 3.881 personas.

Estos espacios les ayudan a los participantes a aprender a fortalecer el autocuidado

“Seguimos trabajando para que la niñez disfrute de los entornos digitales de manera segura y cuente con adultos responsables, protectores y preparados”, expresó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona.

La prevención también se extiende a los entornos educativos. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la estrategia Guardians ha llegado a más de 20.000 estudiantes desde 2025. Gracias a distintas actividades en las que participan cerca de 5.000 estudiantes, orientadas a prevenir los riesgos digitales.

Por su parte, la Secretaría de Educación, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, ha beneficiado durante 2026 a más de 3.000 estudiantes de 18 instituciones educativas oficiales, mediante 120 talleres de ciberseguridad.

El proceso también contempla formación para 70 docentes y psicorientadores

Estas capacitaciones abordan temas como la protección de datos personales, la identificación de mensajes fraudulentos, la prevención del ciberacoso y el uso responsable de las redes sociales. Además las instituciones que culminan el programa reciben el reconocimiento Escuela Cibersegura.

Por su parte, Juan Fernando Pulgarín, participante de las jornadas, destacó que durante las capacitaciones aprendió sobre el cuidado del cuerpo en internet, el uso seguro de plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, y la importancia de contar con sus padres como adultos de confianza.

Más información Rionegro reúne 200 caricaturas de 40 países de Ricardo Rendón

Con estas acciones, Medellín busca fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades educativas y las familias frente a las amenazas que pueden presentarse en internet. El objetivo es que los menores sepan identificar situaciones de riesgo, tengan la confianza para pedir ayuda y encuentren en los adultos un respaldo oportuno para proteger sus derechos.