Medellín

La modernización de la legislación cooperativa fue el tema central del encuentro entre la Asociación Antioqueña de Cooperativas y cerca de 13 congresistas de Antioquia, entre senadores y representantes a la Cámara.

En la reunión participaron gerentes y directivos de las 98 cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia, quienes expusieron ante los representantes del departamento las propuestas del sector para la construcción de un nuevo proyecto de ley que actualice el marco normativo vigente.

Durante la jornada también se presentó el informe El cooperativismo antioqueño en cifras, elaborado por Confecoop Antioquia con corte a diciembre de 2025. Según el documento, el sector solidario del departamento está integrado por 597 organizaciones, reúne a más de 2,3 millones de asociados y registra $18,87 billones en activos.

De ese total, 314 corresponden a cooperativas, que concentran el 82,25% de los activos, el 96,36% de los ingresos y el 89,24% de los empleos del sector.

En 2025, las cooperativas antioqueñas registraron $15,52 billones en activos, con un crecimiento del 6,5% frente al año anterior. Sus ingresos llegaron a $14,42 billones, un aumento del 27,3%, mientras que el número de asociados se acercó a 1,83 millones. En materia laboral, generaron 19.837 empleos directos, un 13,5% más que en 2024.

El informe también señala que, entre 2024 y 2025, la cartera de crédito creció 9,7% y alcanzó los $8,64 billones. Los depósitos aumentaron 10%, hasta los $7,20 billones, y el patrimonio llegó a $5,01 billones, con un incremento del 8,5%.

En cuanto a la distribución territorial, las cooperativas tienen presencia en 71 municipios de Antioquia, 62 de ellos por fuera del Valle de Aburrá. Esta subregión concentra el 55,7% de las cooperativas y el 78,1% de los activos.

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La agenda legislativa del cooperativismo

Las propuestas presentadas en Medellín hacen parte de una agenda nacional que Confecoop adelanta con el Gobierno y el Congreso para impulsar una nueva legislación.

De acuerdo con Carlos Acero Sánchez, presidente ejecutivo de Confecoop Nacional, Colombia cuenta con cerca de 4.300 cooperativas, de las cuales 1.808 reportan información ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. Estas organizaciones reúnen a 6,7 millones de asociados y registran $63,8 billones en activos, $36,6 billones en ingresos y $22 billones en patrimonio.

De igual manera, Carlos Alberto Osorno mora, presidente del consejo de dirección de Confecoop, informó que: “Lo que queremos pedir es que ya que ven que somos una alternativa y una economía alternativa al mundo del capital, pues que tratemos de nivelar la cancha en la posición de todas estas empresas de la economía solidaria, que cuando podamos competir tengamos las mismas garantías legales que tienen las entidades de capital y que eso también produzca mayor generación de entidades del sector cooperativo a la economía y a las posibilidades que tienen para ejercer esta generación de riqueza colectiva”.

Por su parte, Ricardo León Álvarez García, presidente de la Junta Directiva de Confecoop Nacional, señaló que la actualización de la política pública y de la legislación debe avanzar de manera articulada entre las cooperativas, el Gobierno y el Congreso.

Al cierre del encuentro, los participantes plantearon la necesidad de mantener el diálogo y trabajar conjuntamente en la consolidación y aprobación del nuevo proyecto de ley.

“Vamos a insistir. Este proyecto de ley ya se había radicado en el Congreso de la República, se hundió por tránsito legislativo en la Cámara de Representantes, pero sin duda, hay una necesidad de reforma legal. Esta ley la ha liderado especialmente por el representante Oscar Darío Pérez, quien nos orienta en todos los lineamientos. El cooperativismo es muy importante para fortalecer la productividad y la competitividad de las regiones”, mencionó el senador Juan Espinal.

Confecoop Antioquia manifestó su disposición de acompañar técnicamente el trámite legislativo con aportes de las organizaciones del departamento.