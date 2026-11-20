Medellín

En El Poblado se concentran cerca de 54 casos de dengue en la actual temporada, lo que evidencia circulación del mosquito transmisor en algunos sectores de esta comuna de Medellín. Las autoridades indican que no hay pacientes en estado grave ni fallecidos, y que los casos reportados tienen evolución satisfactoria.

Por ello, en El Poblado se hace un llamado a habitantes y administradores de unidades residenciales para verificar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua y instalar anjeo en sus orificios. Estos depósitos suelen ser focos de cría cuando no reciben revisiones periódicas.

Prevención en viviendas de El Poblado

La medida busca impedir que el zancudo ingrese a los tanques y coloque sus huevos, reduciendo la proliferación del vector en las copropiedades de El Poblado.

En los hogares también se recomienda cambiar el agua de los floreros con plantas naturales tres veces por semana y lavar su interior con esponjilla abrasiva, además de asear bebederos de mascotas, revisar patios y techos y limpiar canoas.

Más información Medellín intensifica campaña contra la pólvora con cuatro actividades antes de diciembre

Clima y panorama en Medellín

Las lloviznas suaves facilitan el estancamiento de agua en recipientes a la intemperie, techos con hojas y plantas, mientras que las altas temperaturas aceleran la incubación del mosquito en Medellín.

A nivel general, Medellín registra 530 casos de dengue entre enero y la segunda semana de noviembre, sin brotes activos ni alerta distrital, cifra distante de los más de 18.000 casos reportados en años de epidemia.