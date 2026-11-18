Los Encuentros Subregionales de Juventud 2026 culminaron con más de 700 jóvenes participantes. Foto: Concejo Distrital de Juventud.

Medellín, Antioquia

Más de 700 jóvenes participaron en los Encuentros Subregionales de Juventud 2026, una estrategia liderada por la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Juventud. La propuesta llegó a las 9 subregiones del departamento mediante 8 jornadas territoriales.

El último encuentro se realizó en Vigía del Fuerte, donde se reunieron más de 80 jóvenes de los 11 municipios de Urabá. Marcando el cierre de una agenda que durante el año promovió espacios de diálogo, formación y construcción de propuestas alrededor de las necesidades y prioridades de las juventudes antioqueñas.

Entre los principales resultados se encuentra la conformación de la Red de Jóvenes del Oriente Antioqueño (ROA), integrada por 23 delegados. Asimismo, en el Norte se impulsó la reactivación de la Mesa de Juventud y en Urabá se promovió la creación de una Mesa Subregional de Juventudes. Los encuentros también permitieron construir iniciativas específicas para los territorios.

Nuevas rutas juveniles marca un nuevo plan de Política Pública de Juventud

En el Magdalena Medio surgió la propuesta Ruta Joven, enfocada en turismo y economía juvenil. Mientras que en el Nordeste se elaboró un diagnóstico territorial con información de sus 10 municipios. Por su parte, en occidente, los participantes formularon propuestas para el Plan Estratégico de la Política Pública de Juventud.

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La estrategia contó con una inversión cercana a los 620 millones de pesos y desarrolló dos componentes: espacios asamblearios para la participación y construcción colectiva.Y la Escuela de Agentes Locales, un proceso de formación adaptado a las particularidades de cada subregión.

Con la culminación de los encuentros, la Gobernación de Antioquia cierra una agenda de participación juvenil que permitió reunir a líderes de los diferentes territorios. A su paso, también permitió fortalecer procesos organizativos y recoger propuestas para atender los desafíos de las juventudes en el departamento.