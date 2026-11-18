La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Deison Ulilo Acevedo Méndez, exalcalde de Vegachí, durante el periodo 2020-2023, por presuntamente incumplir una sentencia judicial relacionada con la adjudicación de rutas del servicio de transporte público en el municipio.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría omitido las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a una decisión emitida en marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenaba adelantar un nuevo procedimiento para adjudicar las rutas del servicio de transporte público mixto en motocarro.

La investigación busca establecer por qué, durante su administración, no se habrían realizado los trámites requeridos para ejecutar la orden judicial, relacionada con la prestación de este servicio de transporte en Vegachí, municipio del Nordeste antioqueño.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta disciplinaria como grave, a título de culpa grave.

El proceso disciplinario continuará para determinar la responsabilidad del exfuncionario frente al presunto incumplimiento de la sentencia.