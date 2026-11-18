Medellín

Durante la apertura del VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó el aumento del 1.100 % en las capturas de extranjeros vinculados a delitos sexuales en la ciudad entre 2024 y 2026, cifra que se proyecta pueda seguir en crecimiento. Según el mandatario, este resultado responde al trabajo articulado con agencias estadounidenses como el FBI y el HSI para desmantelar redes transnacionales de abuso en la ciudad.

A pesar del golpe a las estructuras criminales extranjeras, Gutiérrez advirtió que el principal foco de riesgo continúa dentro de los hogares, pues en el 80 % de los casos registrados el agresor es un familiar o conocido de la víctima.

Cooperación internacional y prevención en línea

Es por esto que el congreso de prevensión contra los delitos sexuales, que se extiende este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, se llevará acabo bajo el lema “Conexiones fuertes, entornos seguros”. El congreso cuenta con la intervención del agente especial supervisor del FBI, Daniel Root, quien expone cómo operan las organizaciones internacionales de explotación infantil. Asimismo, participa Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo sobre los Derechos de los Menores del Parlamento Europeo, abordando los retos para detectar y retirar material de abuso sexual en internet.

La agenda académica reúne a nueve especialistas nacionales e internacionales. Durante la primera jornada, las expertas Carina Castro Fumero, Nazly Borrero y Jannette Torres Correa analizan el impacto de las pantallas, las señales de violencia digital y las rutas institucionales de ayuda. Para el jueves, Hernán Aldana Marcos, Mar Romera y Lady Ladino profundizarán en las secuelas emocionales, pedagógicas y neurológicas del maltrato.

Cifras locales e inversión preventiva

En el balance estadístico presentado en el evento, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó 2.517 notificaciones de violencia sexual contra menores en Medellín entre enero y octubre de 2026. Esta cifra representa una reducción del 5,3 % frente a los 2.658 casos del mismo periodo en 2025; del total actual, el 40 % corresponde a niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, y en 246 casos se identificó a una mujer como agresora.

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Por su parte, la primera dama Margarita María Gómez Marín subrayó que por cada peso invertido en prevención, la ciudad ahorra 11 pesos en atención, reafirmando el compromiso de mantener visible esta problemática. El congreso hace parte de la estrategia permanente Tejiendo Hogares, enfocada en capacitar a familias y docentes para identificar señales de alerta y activar oportunamente las rutas de protección infantil.