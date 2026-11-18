Maestros de Medellín llevan las historias y experiencias de sus territorios a las aulas
La iniciativa Cartografías Barriales y Rurales, que ha logrado convertir los entornos comunitarios en escenarios de aprendizaje, cuenta con una inversión superior a los $282 millones y espera llegar a más comunas en 2027.
Medellín, Colombia
La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de Mova, Centro de Innovación del Maestro, que ha destinado más de $282 millones a experiencias de formación situada para docentes. Una de estas apuestas es Cartografías Barriales y Rurales: herramientas para mapear nuestro entorno, desarrollada en alianza con Comfenalco.
Esta propuesta se realiza mediante ejercicios de cartografía social, en donde los maestros aprenden a reconocer las características de sus comunidades, recuperar las experiencias de sus habitantes e identificar problemáticas y oportunidades que pueden convertirse en proyectos pedagógicos.
Durante 2026, la estrategia llegó inicialmente a las comunas Castilla y Doce de Octubre. Con el acompañamiento de la Biblioteca Comfenalco de Castilla y CartoLab, proyecto liderado por tres maestras. Posteriormente, se desarrollaron actividades en San Javier, donde los participantes exploraron las transformaciones sociales y urbanas del sector, y en Aranjuez y Manrique, con la Red Pedagógica de Memoria y Paz.
Las zonas rurales como escenario de mapeo de enseñanza
La formación también se extendió a los corregimientos de Medellín, mediante recorridos territoriales, ejercicios de mapeo y espacios de construcción colectiva. Los cuales, les permitieron a los docentes adquirir herramientas para incorporar las experiencias comunitarias en sus prácticas de enseñanza.
Con esta metodología, se busca que los estudiantes comprendan su entorno, investiguen las dinámicas de sus comunidades y desarrollen proyectos escolares a partir de situaciones de la vida cotidiana, reconociendo que el aprendizaje también se construye fuera de las aulas.
Más información
La Alcaldía proyecta ampliar la estrategia en 2027 para llegar a otras comunas de Medellín y continuar fortaleciendo la relación entre educación, memoria, territorio y participación comunitaria, dirigida hacia maestros y educandos.
Carolina Londoño Tamayo
Periodista egresado del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena con experiencia...