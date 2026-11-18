Maestros de Medellín llevan las historias y experiencias de sus territorios a las aulas. Foto: Administración Distrital.

Medellín, Colombia

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín, a través de Mova, Centro de Innovación del Maestro, que ha destinado más de $282 millones a experiencias de formación situada para docentes. Una de estas apuestas es Cartografías Barriales y Rurales: herramientas para mapear nuestro entorno, desarrollada en alianza con Comfenalco.

Esta propuesta se realiza mediante ejercicios de cartografía social, en donde los maestros aprenden a reconocer las características de sus comunidades, recuperar las experiencias de sus habitantes e identificar problemáticas y oportunidades que pueden convertirse en proyectos pedagógicos.

Durante 2026, la estrategia llegó inicialmente a las comunas Castilla y Doce de Octubre. Con el acompañamiento de la Biblioteca Comfenalco de Castilla y CartoLab, proyecto liderado por tres maestras. Posteriormente, se desarrollaron actividades en San Javier, donde los participantes exploraron las transformaciones sociales y urbanas del sector, y en Aranjuez y Manrique, con la Red Pedagógica de Memoria y Paz.

Las zonas rurales como escenario de mapeo de enseñanza

La formación también se extendió a los corregimientos de Medellín, mediante recorridos territoriales, ejercicios de mapeo y espacios de construcción colectiva. Los cuales, les permitieron a los docentes adquirir herramientas para incorporar las experiencias comunitarias en sus prácticas de enseñanza.

Con esta metodología, se busca que los estudiantes comprendan su entorno, investiguen las dinámicas de sus comunidades y desarrollen proyectos escolares a partir de situaciones de la vida cotidiana, reconociendo que el aprendizaje también se construye fuera de las aulas.

Más información Alcaldía de Medellín prepara la radicación de un nuevo estatuto tributario

La Alcaldía proyecta ampliar la estrategia en 2027 para llegar a otras comunas de Medellín y continuar fortaleciendo la relación entre educación, memoria, territorio y participación comunitaria, dirigida hacia maestros y educandos.